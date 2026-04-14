Tentativă de sinucidere într-o bancă din Brăila. Un angajat a ajuns la spital

Mașină de poliție. Foto. Profimedia

Un incident grav a avut loc, marţi, într-o unitate bancară din municipiul Brăila, unde un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce şi-ar fi provocat leziuni în zona gâtului.

Potrivit informaţiilor transmise de IPJ Brăila, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Brăila au fost sesizaţi prin apel 112 de către o angajată a unei unităţi bancare cu privire la faptul că un coleg de muncă s-ar fi rănit folosind un cuţit.

Acolo a intervenit un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean, care a preluat victima şi a transportat-o la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Bărbatul este din municipiul Brăila şi, conform primelor date, ar fi recurs la acest gest în timpul programului de lucru.

Poliţiştii au deschis un dosar penal şi continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs incidentul, cazul fiind încadrat, în prezent, ca vătămare corporală din culpă.

 

Editor : Sebastian Eduard

