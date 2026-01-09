Live TV

Exclusiv Theodor Stolojan: „Măsurile luate până acum nu sunt reformă. Ne-am împotmolit la o coterie transpartinică, la nivel central și local”

Data actualizării: Data publicării:
theodor stolojan la digi24
Theodor Stolojan. Foto: Digi24
Din articol
Țara formelor fără fond Sisteme care funcționează bine și exemple de disfuncționalități

Fostul premier Theodor Stolojan este de părere că măsurile luate până acum de Guvernul Bolojan nu reprezintă o reformă, pentru că nu presupune regândirea sistemelor. În plus și aceste sancțiuni s-au izbit de o „coterie transpartinică” când a fost vorba de reducerea cheltuielilor la nivel local și central, a spus el la Digi24.

„Credibilitatea României pe piețele financiare interne și externe depinde, de fapt, dacă respectăm angajamentul pe care ni l-am luat în relația cu Uniunea Europeană ca în perioada 2025-2031 să reducem deficitul bugetar de la peste 9% undeva la 3 și sub 3% deci, noi trebuie să mergem ca metronom în fiecare an cu această reducere și sunt trei căi de a reduce deficitul bugetar. Prima, cea mai frumoasă, ar fi să accelerăm ritmul de creștere economică. Dacă am avea o creștere economică nu cu 1% sau 0,8% ci cu 3-4% n-am avea atâta durere de cap să reducem deficitul. Sigur, alte căi sunt impozitele”, a explicat Stolojan.

„A treia cale este să punem ordine în toți cei care consumă bani din bugetele țării. Din punctul meu de vedere, măsurile luate până acum nu înseamnă reformă, o reformă, înseamnă să regândești sistemele, să le așezi pe fundamente economice. Ce am făcut noi până acum a fost foarte simplu. S-a făcut de pe o zi pe alta, a crescut TVA-ul. Acuma, iată, avem impozite mărite la case și la mașini, dar unde ne-am împotmolit? Exact unde acționează această. Eu îi zic coterie transpartinică, transpartinică la nivel central și local, exact pe reducerea cheltuielilor cu administrația publică. Reducerea cu 10% a cheltuieli administrației publice nu înseamnă reformă. Este o măsură care nu e sustenabilă în timp. Adică, vedeți dumneavoastră, dacă nu regândești modul de funcționare a acestor sectoare publice, atunci sigur că în timp se creează din nou o presiune care ne va duce exact la aceeași rezultate ca și până acum”, a mai spus fostul premier.

Țara formelor fără fond

„România e țara unde aranjamentul bate regulamentul”, a mai spus Stolojan, citând un „patriarh al României”. „Eu spun mai mult. Readuc în memoria oamenilor ceea ce a spus un mare om de știință român, Titu Maiorescu –„țara formelor fără fund fond”. Deci noi adoptăm sisteme croite pentru o țară democratică, croite pentru o țară cu economie de piață, dar ele funcționează ca la noi”, a mai spus el.

„Da și vreau să vă dau exemple ca să înțelegeți, să înțeleagă lumea mai bine. Iată, justiția. Da, am creat un sistem în justiție care într-o democrație, într-o economie de piață, sistemul ar trebui să se regleze el singur, deci independența justiției este un atribut fundamental al democrației. Și am creat acest sistem, cu Consiliul Superior al Magistraturii care este gardianu proceselor curate din justiție. Și acuma ce constatăm? Că de fapt avem o inversare aici, că sistemul are o grămadă de probleme și concluzia e că el singur nu se poate curăța. Deci, iată am creat iar o formă care funcționează ca în România. Și nu e singura, pentru că sunt multe asemenea lucruri care ne arată disfuncționalități serioase”.

Sisteme care funcționează bine și exemple de disfuncționalități

Stolojan a mai spus că sunt și sisteme care funcționează foarte bine, precum SMURD sau serviciul de eliberare al pașapoartelor, dar că sunt și sisteme care au evidente disfuncționalități.

„Ministrul sănătății, într-un interviu dat după Anul Nou, ne spune că sunt spitale din România care au fost dotate cu echipamente costisitoare rezonanță magnetică, dar ei n-au radiologi care să folosească. Aceste echipamente stau nefolosite. Este un exemplu clasic de disfuncționalitate a unui sistem public și este o cheltuială neproductivă, o risipă de resurse”, a spus Stolojan.

„Și vă mai dau un alt exemplu. M-am uitat pe site-ul companiei Transelectrica din România, care transportă energia electrică pe rețelele de înaltă tensiune, dar menține și echilibru. Este dispeceratul care ține echilibru între producția și consum de energie electrică. Și la ora la care mă uitam importam 1.000 de megawați. De ce importăm 1000 de megawați? Pentru că avem o centrală electrică care trebuia dată în funcțiune în 2019 și suntem în 2026 și încă nu funcționează. Centrala pe gaze naturale de la Iernut”.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
România UE
3
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
155mm
4
Cum ar putea deveni India prima țară din lume care utilizează un proiectil de artilerie...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
5
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”
Digi Sport
Groenlanda, ținta lui Trump, a făcut o mutare surpriză: ”E timpul să dau ceva înapoi”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
theodor stolojan
Theodor Stolojan: Am militat ca România să treacă la euro cât mai rapid. A fost o rezistență incredibilă, interese să rămânem așa
A stack of old books and flying book pages against the background of the shelves in the library
Cele 13 cărți care te vor ajuta să supraviețuiești în 2026. Recomandările jurnaliștilor de la Politico
Photo Illustration-Neuralink Logo
Elon Musk dezvăluie planurile Neuralink pentru 2026 privind implanturile cerebrale
rate credite banci inflatie
Ratele românilor ar putea scădea ușor din 2026, după ce indicele IRCC a coborât la 5,68% la final de 2025
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta primele zile din 2026
Recomandările redacţiei
avion elvetia
Armata Elveției, pentru Digi24: Misiunea de escortare a fost o ocazie...
Vladimir Putin în vizită la Uralvagonzavod, cea mai mare fabrică de tancuri din Rusia
Rusia ridică miza și readuce în joc Oreșnik. De ce a aruncat Putin în...
theodor-stolojan-in-fata-ta
Theodor Stolojan, despre controversa aeronavei Spartan: „România are...
Armed groups patrol markets in Caracas
„Suntem fericiți, dar este periculos să recunoaștem”. Teamă și...
Ultimele știri
Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine care nu explodează
Furtună mortală în Turcia: cel puțin cinci morți, mai mulți răniți și pagube majore în mai multe regiuni
Liberalul Hubert Thuma, președinte al CJ Ilfov, ia apărarea primarilor: Nu ei au decis creșterea taxelor și impozitelor, ci guvernul
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Fanatik.ro
A semnat un contract pe doi ani, iar apoi a renunțat la întreaga carieră! Gestul șocant făcut de un sportiv...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Afacerea colosală în care a fost implicat fostul patron al Rapidului. A luat 87.000.000 de dolari de la...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Ce trebuie să faci iarna pentru ca magnolia să fie plină de flori primăvara
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori...
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Femeile au o pensie cu 1.500 lei mai mică decât bărbații. Ministrul muncii spune cum reduce această diferență
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...