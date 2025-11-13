Trei avioane Blue Air au fost vândute și vor funcționa ca hoteluri şi restaurante: „Vom mai vedea aeronave pe şoselele României”

Trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, au fost vândute cu peste 140.000 euro, în total, şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante.



Avioanele, fără motor, tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 şi Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri şi restaurante, anunţă azitis.com, platformă de licitaţii pentru active în distress.

.„Vom mai vedea aeronave pe şoselele României în următoarea perioadă, fiindcă alte două cadre de avioane aşteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Braşov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din ţară. Mai avem listate pe platformă două avioane şi două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa şi evenimente, motiv pentru care am programat deja licitaţiile,” anunță platforma.

Incidentul la care se face referire s-a petrecut acum câteva zile, când primul dintre aceste avioane a fost urcat pe un trailer și a fost transportat pe DN1. Lucrul acesta a născut diferite teoriii ale conspirației, pe TikTok, unde au apărut clipuri care afirmau că aparatul tocmai se prăbușise pe DN1 și iar ceea ce se vedea era o evidentă operațiune de mușamalizare a incidentului.

Editor : Sebastian Eduard