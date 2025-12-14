O intervenție a salvamontiştilor din Sibiu şi Argeş a avut loc în timpul nopții, pentru recuperarea unui turist rănit grav după ce a căzut în Munţii Făgăraş. Victima în vârstă de 56 de ani a suferit răni la cap şi la coloana vertebrală.

Bărbatul era pe munte împreună cu un coleg. La un moment dat s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab.

Salvatorii montani i-au acordat primul ajutor și l-au transportat într-o zonă sigură de unde a fost preluat de medici.

De altfel, salvamontiştii au intervenit, în ultimele 24 de ore, pentru a salva 12 persoane din zonele mintane, trei dintre acestea fiind predate echipajelor medicale.

„În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 7 apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. În cazul acestor intervenţii au fost salvate 12 persoane. Dintre acestea, 3 persoane au fost transportate cu Ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital”, potrivit Salvamont România.

Apelurile au vizat structurile Salvamont din Sinaia, Argeş, Sibiu şi Maramureş, Lupeni şi Braşov. S-au primit şi 21 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.

