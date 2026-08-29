Un aeroport din SUA ar putea purta numele Dolly Parton. Propunerea făcută în onoarea artistei

Aeroportul Internațional din Nashville ar putea primi numele legendei muzicii country Dolly Parton, potrivit Agerpres, care citează DPA. Propunerea a fost inițiată de guvernatorul statului Tennessee și de conducerea aeroportului după decesul celebrei artiste.

Potrivit unui comunicat de presă al biroului guvernatorului și conducerii aeroportului, redenumirea urmărește să creeze un „omagiu durabil adus moştenirii ei inestimabile”. De asemenea, comunicatul mai precizează că Dolly Parton a fost o sursă de inspiraţie pentru generaţii întregi de oameni din Tennessee şi din întreaga lume.

„Într-un loc în care Tennessee întâmpină lumea întreagă, este firesc ca BNA să poarte numele lui Dolly Parton", a declarat guvernatorul Bill Lee într-un mesaj publicat pe reţeaua de socializare X.

Dolly Parton, născută în statul Tennessee în 1946, s-a mutat apoi în anul 1964 în Nashville, unde şi-a început cariera de compozitoare şi cântăreaţă. Ulterior, ea a devenit una dintre cele mai cunoscute personalităţi ale muzicii country. Cântăreaţa americană a încetat din viaţă în oraşul Nashville, marţi, la vârsta de 80 de ani.

Editor : A.R.