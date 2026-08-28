La câțiva kilometri de granița cu Belarus, mii de militari NATO se antrenează pentru un posibil conflict pe flancul estic al Alianței. Germania își consolidează prezența în Lituania și pregătește staționarea permanentă a unei brigăzi de aproximativ 4.800 de soldați. Exercițiile includ tancuri, artilerie, drone, război electronic, elicoptere și avioane de vânătoare, într-un efort de a descuraja Rusia și de a putea răspunde rapid în cazul unei crize, scrie Euronews.

La doar câțiva kilometri de granița cu Belarus, mii de soldați NATO se antrenează pentru apărarea teritoriului Alianței în Lituania.

Timp de aproximativ șase săptămâni, aproape 3.000 de militari, majoritatea din armata germană, au participat la exerciții în zona Pabradė. Trupele au folosit drone, sisteme de război electronic, blindate grele, artilerie, infanterie, elicoptere și avioane de vânătoare pentru a exersa apărarea împotriva unui presupus „agresor convențional”.

O parte importantă a exercițiului „Freedom Shield I” este reprezentată de Brigada 45 blindată a Germaniei, cunoscută și sub numele de „Brigada Lituania”.

Germania intenționează să staționeze permanent aproximativ 4.800 de militari în Lituania până la sfârșitul anului 2027. Brigada va fi distribuită în două locații și va cuprinde cinci batalioane.

Obiectivul este clar: descurajarea Rusiei și consolidarea apărării flancului estic al NATO.

„Securitatea Lituaniei este și securitatea noastră”

Pe Primăria din Vilnius se află o placă pe care este inscripționat un mesaj al cancelarului german Friedrich Merz: „Securitatea Lituaniei este și securitatea noastră. A proteja Vilniusul înseamnă a proteja Berlinul”.

Germania contribuie cu trupe la grupul de luptă multinațional al NATO din Lituania încă din 2017, în cadrul inițiativei de prezență înaintată consolidată a Alianței, instituită ca răspuns la amenințarea tot mai mare reprezentată de Rusia.

Până acum, trupele și echipamentele erau înlocuite periodic, în cadrul unui sistem de rotație. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Lituania a cerut însă o prezență NATO mai puternică și mai permanentă.

În iunie 2022, cancelarul de atunci, Olaf Scholz, a anunțat că Germania va conduce o brigadă în Lituania.

„Le-am promis prietenilor noștri din Lituania că Germania va conduce o brigadă robustă a Bundeswehr-ului, cu prezență pe teren în Lituania și cu capacitatea de a fi întărită imediat cu trupe din Germania în cazul unei crize”, declara Scholz în Bundestag.

Planul inițial prevedea ca doar comandamentul brigăzii să fie staționat în Lituania, în timp ce trupele de luptă urmau să fie trimise din Germania în timpul exercițiilor sau în cazul unei crize.

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Strategia s-a schimbat însă în 2023, după rebeliunea eșuată a grupării Wagner și mutarea ulterioară a unor luptători ai grupării în Belarus. Guvernul german a precizat că aceste evenimente nu au fost singurul motiv pentru schimbarea planului, dar au oferit „un impuls suplimentar” dezbaterii.

În cele din urmă, Berlinul a decis ca o brigadă pregătită de luptă să fie staționată permanent în afara Germaniei, pentru prima dată în istoria Bundeswehr-ului.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a subliniat că misiunea este aceea de a juca un rol important în apărarea flancului estic al NATO.

Germania are nevoie de militari pentru noua brigadă

Planul este ca brigada să fie formată în principal din militari voluntari. Există însă semne că această strategie ar putea să nu fie suficientă pentru completarea efectivelor.

Locotenent-colonelul Oliver Kaufmann, comandantul Batalionului de tancuri 203, spune că unitatea sa are deja o proporție ridicată de militari dispuși să se mute în Lituania.

„Pot vorbi în numele batalionului meu, iar marea majoritate a soldaților sunt pregătiți să plece voluntar în Lituania. Și exact asta îmi doresc: vreau să am alături de mine soldați care cred în această misiune și care sunt gata să-și asume împreună această responsabilitate importantă, ca parte a echipei Batalionului de tancuri 203”, a declarat Kaufmann pentru Euronews.

Potrivit publicației Bild, aproximativ 60% din efectivul prevăzut pentru brigadă a fost completat până acum cu voluntari. Ar mai fi necesari aproximativ 2.000 de militari.

În cazul forțelor deja staționate în Lituania, gradul de completare a efectivelor este de aproximativ 92%. Printre acestea se află în principal grupul de luptă multinațional prezent în țară din 2017.

Batalionul de tancuri 203 și Batalionul de grenadieri blindate 122 urmează să se mute în Lituania abia în 2027. Potrivit Bild, cele două unități se confruntă încă cu un deficit de aproximativ 40% din personalul necesar.

„Toți sunt voluntari. Desigur, apar uneori lipsuri de personal, în special în rândul specialiștilor, cum ar fi personalul din domeniul IT și al logisticii, deși problema nu se limitează doar la aceste domenii. Nu este cu nimic diferit de ceea ce vedem acasă. Continuăm să ne bazăm pe voluntari și le oferim familiilor lor cele mai bune condiții posibile. Odată ce vom epuiza toate opțiunile de care dispunem, vom analiza alternative”, a declarat Pistorius.

Ministrul german al apărării a precizat că detașarea în Lituania nu ar reprezenta ceva neobișnuit pentru militarii Bundeswehr, chiar dacă, în cazul în care voluntarii nu vor fi suficienți, ar putea fi necesare alte soluții.

Tancuri, artilerie și război electronic

Euronews a petrecut o săptămână alături de mai multe unități ale Bundeswehr din Lituania și a urmărit pregătirile pentru noua misiune. În cadrul exercițiului „Freedom Shield I”, militarii au exersat utilizarea tancurilor, transportoarelor blindate, artileriei și dronelor, dar și a sistemelor de război electronic.

Scenariile au presupus apărarea împotriva unor atacuri terestre și aeriene, precum și respingerea unor eventuale debarcări.

Pentru soldații care urmează să se mute permanent în Lituania, schimbarea va însemna și o serie de provocări personale. Unii militari consideră că mutarea poate fi dificilă pentru cei care au familii, chiar dacă aceștia vor putea călători regulat între Lituania și Germania.

Viața militară nu va fi însă fundamental diferită de cea din Germania. Exercițiile, serviciul de gardă, perioadele de alertă și alte misiuni vor putea avea loc inclusiv în weekend.

„Vreau să am alături de mine soldați care cred în această misiune”

Dincolo de planurile politice și de cifrele privind efectivele se află militarii care vor trebui să îndeplinească efectiv misiunea.

Caporalul Kevin, cunoscut sub numele de „Rogi”, este șofer și s-a înrolat pentru a servi în brigadă până la sfârșitul anului 2029. Sergentul-major Kevin, comandant de tanc, s-a oferit voluntar pentru o misiune de șase ani în Lituania.

Pentru ei și pentru ceilalți militari care se pregătesc să se mute, misiunea reprezintă mai mult decât un exercițiu militar.

Este parte din strategia NATO de consolidare a flancului estic și din efortul Germaniei de a demonstra că poate reacționa rapid în cazul în care securitatea Alianței este amenințată.

Iar pentru trupele care se antrenează la doar câțiva kilometri de Belarus, scenariul unui conflict care până nu demult părea îndepărtat este tratat acum ca o posibilitate pentru care trebuie să fie pregătiți.

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Editor : C.A.