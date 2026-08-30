SUA investește 2 miliarde de dolari în microreactoare nucleare pentru baze militare: „Nu ne mai putem baza pe rețele vulnerabile”

Armata SUA a anunțat un plan de instalare a unor dispozitive denumite „microreactoare nucleare” în cinci dintre bazele sale din întreaga țară. Această măsură ar asigura independența energetică a instalațiilor față de restul rețelei electrice.

Armata Statelor Unite a anunțat miercuri că va acorda contracte în valoare de 2,2 miliarde de dolari (1,7 miliarde de euro) către cinci companii pentru construirea și exploatarea unor reactoare nucleare de mici dimensiuni în bazele militare. Programul și-a stabilit ca obiectiv punerea în funcțiune a primului astfel de reactor până la sfârșitul lunii septembrie 2028, informează DW.

Denumite microreactoare, dezvoltatorii afirmă că fiecare dintre aceste centrale nucleare ar fi ușor de transportat și ar furniza până la 20 de megawați de energie.

Reactoarele vor respecta toate reglementările de mediu și de siguranță aplicabile reactoarelor comerciale, însă un purtător de cuvânt al Armatei a precizat că acestea vor fi reglementate de Armata SUA, și nu de Comisia de Reglementare Nucleară a SUA, care se ocupă de reactoarele comerciale.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, a afirmat că aceste contracte vor accelera capacitatea armatei „de a furniza energie electrică de bază sigură și fiabilă direct către instalațiile noastre”.

„Construim reziliența energetică necesară pentru a proiecta puterea de luptă la nivel global, fără a ne baza pe rețele externe potențial vulnerabile”, a adăugat el.

Ce companii sunt implicate?

Armata a selectat următoarele companii pentru a lucra în bazele sale:

Antares Nuclear la Fort Bragg, Carolina de Nord

BWXT Advanced Technologies la Fort Campbell, Kentucky

General Atomics Electromagnetic Systems la Fort Hood, Texas

Radiant Industries, la Fort Benning, Georgia

Westinghouse Government Services la Fort Drum, New York

Centralele nucleare mici: morminte de miliarde de dolari?

Criticii microreactoarelor susțin că acestea vor fi scumpe în comparație cu reactoarele convenționale. Susținătorii siguranței subliniază că tehnologia nucleară prezintă riscuri semnificative pe care alte surse de energie cu emisii reduse de carbon nu le prezintă, precum pericolul accidentelor sau al atacurilor țintite.

Programul Armatei folosește „resursele financiare considerabile ale armatei pentru a oferi o subvenție ascunsă” companiilor nucleare care nu reușesc să găsească clienți din sectorul privat pentru reactoarele lor ipotetice și neeconomice, a declarat pentru agenția de știri AP Alan J. Kuperman, profesor asociat la Școala de Afaceri Publice Lyndon B. Johnson de la Universitatea din Texas din Austin și coordonator al Proiectului de Prevenire a Proliferării Nucleare.

Waksman, reprezentant al Armatei, a afirmat că nimeni nu crede că microreactoarele vor avea un cost mai mic decât centralele convenționale. „Ceea ce încercăm să facem aici cu Janus... este să găsim modalități de a reduce aceste prețuri”, a spus el.

Impactul energiei nucleare asupra generațiilor viitoare

Ce se va întâmpla cu deșeurile radioactive?

Waksman a afirmat că microreactoarele s-ar opri în condiții de siguranță în cazul unei defecțiuni și că Armata nu le-ar integra în instalații fără a fi sigură de siguranța lor.

El a adăugat că Armata lucrează la un acord cu Departamentul Energiei pentru eliminarea deșeurilor radioactive și că nu va exista nicio depozitare pe termen lung în aceste instalații.

Luna trecută, cinci state s-au oferit să accepte deșeuri nucleare în schimbul sprijinului federal pentru dezvoltarea instalațiilor de energie nucleară.

Trump promovează energia nucleară în SUA

Ordonanțele executive semnate de președintele SUA, Donald Trump, în mai 2025 au avut ca scop accelerarea dezvoltării energiei nucleare. Trump a solicitat ca SUA să-și cvadrupleze producția de energie nucleară — în aproape 50 de ani, în Statele Unite au fost construite de la zero doar două reactoare mari noi. Aceste două reactoare au fost finalizate cu ani de întârziere și cu o depășire a bugetului de cel puțin 17 miliarde de dolari, a raportat AP.

Cele 94 de reactoare nucleare ale țării furnizează aproximativ 19% din energia electrică a SUA, comparativ cu aproximativ 60% din partea combustibililor fosili și 21% din partea surselor regenerabile, potrivit Administrației pentru Informații Energetice a SUA.

Editor : Sebastian Eduard