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Video Ultimul weekend de vară aduce aglomerație pe Valea Prahovei: Pe DN1 se circulă bară la bară

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Cozi kilometrice pe Valea Prahovei. Foto: Captura video
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Așa cum era de așteptat, ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii circulă bară la bară pe DN1, cu gândul la centurile ocolitoare mult promise de autoritățe.

Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1, între Predeal și Comarnic. La Predeal, pe DN1, șoferii așteaptă minute în șir să înainteze.

Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni în momentul de față. Din Predeal și până în București, aproape 170 de kilometri se parcurg în mai mult de 3 ore.

Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran – Câmpulung – Pitești sau DN71 Sinaia – Târgoviște – București.

Editor : A.P.

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