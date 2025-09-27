Live TV

News Alert Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în incinta unei unități militare din Iași. Doi bărbați, în stare gravă

Foto. Profimedia

Un avion privat, de mici dimensiuni, s-a prăbușit sâmbătă după-amiază în incinta unei unități militare din Iași. La bord se aflau doi bărbați, în vârstă de 55 și 51 de ani, care au fost răniți în urma impactului, aflându-se în stare gravă la Spitalul „Sfântul Spiridon”. Potrivit primelor informații, motorul avionului ar fi cedat la scurt timp după decolare.

ACTUALIZARE 18.40 Potrivit ultimelor informații, avionul aparține unui arhitect și consilier local din Iași.

La bord se aflau două persoane, în vârstă de 55 și 51 de ani. Amândoi au fost transferați la Spitalul „Sfântul Spiridon” din Iași.

Cei doi bărbați au fost preluați conștienți, însă medicii au transmis că se află în stare gravă. Bărbatul de 55 de ani are arsuri severe pe picioare și torace, de gradul III și IV, în timp ce pasagerul de 51 de ani a suferit multiple traumatisme.

Potrivit ultimelor informații, motorul avionului ar fi cedat la scurt timp după decolare.

La unitatea militară au ajuns mai multe echipaje de poliție, care fac verificări pentru a stabili împrejurările accidentului.

Știrea inițială La bord se aflau două persoane, pilotul și un pasager, care au fost găsite conștiente de echipajele de intervenție.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două autospeciale de stingere cu modul de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor calificat și două echipaje medicale din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Cele două persoane sunt evaluate medical, iar autoritățile au anunțat că urmează să stabilească împrejurările producerii accidentului.

