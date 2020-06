Un pui de urs a fost împușcat la Predeal. Animalul trăia de doi ani în zonă, nu atacase pe nimeni și de altfel, era și șchiop de un picior. Puiul de urs a fost împușcat în văzul a zeci de turiști, cu acordul Ministerului Mediului, pe motiv că „se obișnuise cu oamenii și nu mai putea fi relocat”

„Ursul era de doi ani aici, trăia printre noi. Se obișnuise cu oamenii și într-una din zile a ieșit din curte în miezul zilei și a apărut vânătorul căutându-l și avertizând lumea că e periculos.

Vine de mic, a fost lăsat de ursoaică, probabil, după ce a făcut alți pui, și se obișnuise. Și turiștii îi dădeau de mâncare și venea chiar și ziua, nu numai seara. El trecea printre oameni se speria, în momentul când vedea mișcare fugea din fața oamenilor, nu a fost niciodată agresiv.

Nu, noi nu am anunțat, doar că turiștii, în momentul în care văd un urs pe stradă probabil sunau la 112 și atunci se alertau autoritățile. Noi nu am sunat niciodată. Nu ne era frică pentru că el era ca și un câine al casei. Venea, mânca din locul în care mâncau și câinii și nu a fost agresiv, nu am avut motive să ne speriem sau îngrijorăm în momentul în care apărea.

El a ieșit din curte de la noi, a trecut peste stradă, se duce în locul în care știa că găsește mâncare și vânătorul a venit și a avertizat lumea să intre din stradă pentru că ursul e periculos. El s-a retras către pădure și apoi nu am mai văzut ce s-a întâmplat”, a spus proprietara pensiunii în apropierea căreia se afla puiul de urs.

Purtătorul de cuvânt al ministerului Mediului spune, însă, că deși împușcarea animalului este ultima soluție, mutarea lui nu ar fi rezolvat problema pentru că „mutăm problema în altă parte”. El a mai spus că autoritățile cunoșteau situația ursului de la Predeal și că exista un „ordin de recoltare” pentru acest animal.

„Avem un caz clar de animal sălbatic, de urs care a pătruns în intravilanul localității. Avem, din păcate, din ce în ce mai multe cazuri și trebuie să stabilim de la început că astfel de cazuri nu sunt admisibile. Ce am auzit mai devreme de la doamna care a intrat în direct pe mine m-a șocat. Un animal sălbatic în intravilanul unei localități, tratat precum un animal domestic, precum un câine, așa cum a spus doamna, mi se pare cel puțin reprobabil.

Orice animal sălbatic de talia unui urs, trebuie să știe toți cei care ne ascultă, că în momentul în care pătrunde în intravilan, este un animal imprevizibil și poate ucide. Trebuie îndepărtat de acolo cât mai repede prin orice metodă.

Vânătorul respectiv a apărut în zonă în urma unor apeluri la 112. Trebuie să înțelegem că respectivul animal care era monitorizat de luni de zile, exista un ordin de recoltare. Vorbim de un animal, din păcate, cu comportament deviant, care în urma analizei s-a constatat că el nu mai putea fi relocat în sălbătice, el fusese de mic învățat de către cei care l-au hrănit să vină în localitate și să ia contact cu omul.

Împușcarea este ultima soluție, se încearcă îndepărtarea animalului sa relocarea acestuia. Din păcate, ursul este un animal care acoperă un teritoriu extrem de vast și relocarea, în timp, nu ne-a demonstrat decât că mutăm problema în altă parte” a precizat purtătorul de cuvânt al Ministerului Mediului.

Cristina Lapiș, președinta Asociației Milioane de Prieteni care se ocupă de problema acestor animale, spune că ONG-ul pe care îl conduce s-a oferit să preia animalul anterior. Ea mai spune că oamenii nu sesizează autoritățile tocmai pentru că se ajunge la situația în care animalele să fie împușcate.

„Legea există și soluții există și ele, mă bucur că domnul Drăgan a recunsocut că acest urs umbla de doi ani pe-acolo. În timpul acesta Asociația Milioane de Prieteni a făcut o scrisoare regiei Kronstadt prin care i-a spus că primește acest urs în rezervația de la Zărnești, când avea deja 6 luni pentru a nu se întâmpla într-o zi un accident și să fie împușcat.

Soluția ar fi, așa cum domnul Drăgan a spus și domnul ministru a promis, ca aceste pensiuni, locuri care sunt aproape de pădure să fie îngrădite cu un gard electric, să se planteze pomi fructiferi la marginea drumului pentru ca ursul să se oprească acolo. Ursul coboară pentru că își caută de mâncare.

N-au sesizat autoritățile, ne sesizează pe noi cei mai mulți oameni, sesizează asociația care nu poate să facă singură nimic, eu nu pot să mă duc să iau un urs din pădure pentru că nu îmi dă dreptu legea, și nu sesizează autoritățile pentru că uitați ce se întâmplă dacă le sesizează. În loc să îl fi luat de acolo pentru că se știa și să-l fi mutat în altă parte sau să fi cerut asociației să îl preia, au așteptat să îl împuște și au făcut un urs martir, așa cum mai avem câțiva urși martiri. În loc să respectăm directiva europeană pe care am semnat-o noi, România, că protejăm urșii, împușcăm un pui de urs care nu va rezolva problema urșilor aceștia care coboară. Până nu se face o soluție în amont, degeaba îi împușcăm 5-10-12.

Acest urs, dacă umblă de doi ani, trebuia capturat, microcipat, dus în altă parte, văzut dacă chiar mai coboară, așa cum fac alte țări – Norvegia, Canada, care se confruntă cu această situație și care nu împușcă puii de urs numai așa și în intravilan, adică aproape de oameni”, spune Cristina Lapiș de la Asociația Milioane de Prieteni.