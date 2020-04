VIDEO | CTP râde cu lacrimi la o glumă de pe net și mărturisește: Am și eu o pisică. Am trimis-o în izolare, de teamă să nu o infectez

Cristian Tudor Popescu a râs cu lacrimi în studioul Digi24 după ce a văzut un scurt video care a circulat pe net - trucat de altfel -, cu o pisică ce se sperie de masca chirurgicală purtată de Klaus Iohannis la o declarație de presă. Încântat de imagini, gazetarul a dezvăluit că și el are o pisică, dar că a trimis-o în această perioadă la țară, de frica coronavirusului. „Am trimis-o la țară, domne, pentru că mi-a fost frică să nu o infectez. Eu pe ea, nu ea pe mine”, a spus CTP la Digi24.

Cristian Tudor Popescu: (Râde) Deci, nu pot să mă stăpânesc. Bietul mât se uită... Hopaaa! Ceea ce mă face să râd este viteza de execuție extraordinară a felinei... E o reacție foarte inteligentă a pisicului. Știți de ce? Pentru că tocmai s-au îmbolnăvit două pisici în America, acum, de la stăpânii lor. Tușesc, strănută și sunt și sunt în letargie.

Știu cum reacționează o pisică. Pisicul ăsta seamănă cu pisica mea. Am o pisică, asemănătoare cu asta... A mea e mai frumoasă.

Și are astfel de reacții. Are o viteză de execuție uriașă... E antrenată de mine, de mică. Am antrenat-o să mă muște, să sară, tot ce trebuie. Am vrut să o fac o pisică luptătoare și am reușit.

Dar acum e în izolare. Am trimis-o la țară, domne, pentru că mi-a fost frică să nu o infectez. Eu pe ea, nu ea pe mine. Pentru că am văzut acum grija, în legătură cu virusul la animalele de companie... Am văzut repetată această idee - „stați liniștiți că nu s-a demonstrat că poate să treacă virusul de la animal la om”.

Păi, nu sunt liniștit! Că nu se vorbește despre faptul că eu pot să îmi infectez pisica și s-o omor. Asta de ce nu se spune? Că sunt animale? Tocmai există date acum că de la om la animal este posibilă infectarea. Nu există invers – de la pisică la om. Și asta e considerată liniștitor. E, pentru mine nu e. Am trimis pisica în izolare...

Gluma de pe net, trucată

Video original

