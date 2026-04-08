Ce conține planul în 10 puncte al Iranului pentru încheierea războiului și care sunt șansele ca SUA să-l accepte

Razboi SUA IRan drapel
Iranul va accepta încheierea războiului doar după finalizarea detaliilor în conformitate cu un plan de pace în zece puncte, pe care se pare că l-a transmis Statelor Unite prin intermediari pakistanezi, însă lista publicată de presa de stat include o serie de condiţii pe care SUA le-au respins în trecut, comentează The Guardian.

De când au început negocierile dintre administraţia Trump şi Iran privind statutul programului nuclear al Teheranului, în urmă cu aproape un an, cerinţele foarte diferite ale celor două părţi şi limitele concesiilor pe care fiecare era dispusă să le facă au reprezentat un obstacol în calea unui acord durabil.

Însă, atunci când a anunţat marţi seara că îşi suspendă planurile de escaladare a atacurilor asupra Iranului, Donald Trump a declarat că a primit o propunere de armistiţiu „viabilă” din partea Iranului.

Detaliile oricărui plan urmează să fie stabilite în negocieri viitoare. Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a invitat delegaţiile la Islamabad pentru discuţii programate vineri, 10 aprilie.

Cu toate acestea, presa de stat iraniană s-a grăbit să revendice victoria, difuzând pe televiziunea de stat grafice cu mesajul „Trump acceptă termenii Iranului pentru încheierea războiului”, relatează The Guardian.

Dar care sunt aceşti termeni – şi ar putea Trump să fie de acord cu ei?

Lista celor publicată de presa de stat include o serie de condiţii pe care SUA le-au respins în trecut. Conform acesteia, planul prevede, printre altele:

  • ridicarea tuturor sancţiunilor primare şi secundare impuse Iranului;
  • menţinerea controlului iranian asupra Strâmtorii Ormuz;
  • retragerea militară a SUA din Orientul Mijlociu;
  • încetarea atacurilor asupra Iranului şi aliaţilor săi;
  • deblocarea activelor iraniene îngheţate;
  • adoptarea unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU care să facă acordul obligatoriu.

„Trebuie menţionat că adoptarea unei astfel de rezoluţii va face ca toate aceste acorduri să devină obligatorii în dreptul internaţional şi va constitui o victorie diplomatică semnificativă pentru naţiunea iraniană”, a transmis Consiliul Suprem de Securitate Naţională al ţării.

Solicitarea privind controlul Iranului asupra Strâmtorii Ormuz - rută prin care tranzitează aproximativ o cincime din petrolul mondial şi care a fost practic blocată de la începutul conflictului de cinci săptămâni - a fost evidenţiată drept deosebit de problematică, în condiţiile în care Iranul nu deţinea control asupra acesteia înainte de conflict.

Potrivit unor relatări, propunerea ar prevedea ca Iranul să impună o taxă de aproximativ 2 milioane de dolari şi să utilizeze veniturile pentru reconstrucţia ţării după mai mult de cinci săptămâni de atacuri americane şi israeliene.

Senatorul democrat Chris Murphy a reacţionat la aceste afirmaţii, declarând pentru CNN: „Cine ştie dacă toate acestea sunt adevărate, dar dacă acest acord oferă Iranului dreptul de a controla strâmtoarea, ar fi catastrofal pentru întreaga lume”.

Cu toate acestea, experţi şi analişti au sugerat că cererile maximaliste ale Iranului sunt puţin probabil să fie acceptate de SUA ş mai degrabă vor constitui baza negocierilor, conchide The Guardian.

Editor : Ș.R.

Top Citite
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Alocații și indemnizații în aprilie. Foto Getty Images
4
Alocațiile și indemnizațiile sociale se plătesc mai devreme în aprilie. Când intră banii...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
În direct la TV! Fabio Capello a spus lucrurilor pe nume, după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz, sand-colored political map. Waterway between the Persian Gulf and the Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat (BBC)
Small flags of the Pakistan on an abstract blurry background.
Rol cu miză mare pe scena internațională. Cum a reușit Pakistanul să negocieze pacea temporară între Washington și Teheran
Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto Profimedia
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiu SUA-Iran „cu efect imediat”. Scad prețurile petrolului, după anunțul președintelui SUA
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă Strâmtoarea Ormuz e redeschisă. Teheranul a răspuns
World health Organization WHO oms organziatia mondiala a sanatatii
Avertisment OMS privind centrala nucleară din Iran: „Pericol real” de accident radiologic la Bushehr
Recomandările redacţiei
radu miruta
Miruţă: Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de...
Mircea Lucescu
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în...
Mircea Lucescu la meciul de fotbal dintre Romania si Lituania, contand pentru Liga Natiunilor, desfasurat pe Stadionul S
Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe...
Hagi Gheorghefootballpsggalatasaray!Im333042
Hagi, la moartea lui Lucescu: „A fost mai mult decât un antrenor, a...
Ultimele știri
Primul portavion pentru drone din Europa a fost lansat la apă la Galaţi
Piloţii trebuie să aibă dreptul de a refuza să zboare deasupra zonelor de război, avertizează federaţia internaţională a aviatorilor
„Un geniu neconvenţional”, „o legendă”: Omagii în presa internațională după moartea lui Mircea Lucescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum arată "cea mai frumoasă fată din lume" la 25 de ani. Thylane Blondeau a cucerit toată planeta cu chipul...
Cancan
Imaginile DURERII cu soția lui Mircea Lucescu. Momente sfâșietoare după moartea marelui antrenor
Fanatik.ro
Moartea lui Mircea Lucescu a unit Rusia și Ucraina pentru o noapte! Elogii din țările aflate în război pentru...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
„Fratele” lui Mircea Lucescu a dezvăluit singurul lucru pe care lumea trebuie să îl știe despre regretatul...
Adevărul
Armata SUA lovește „bijuteria coroanei” energetice a Iranului cu câteva ore înainte de expirarea...
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Mircea Lucescu a murit. Povestea omului care a plecat desculț din Apărătorii Patriei și a cucerit lumea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce nu știa nimeni! Dezvăluirea lui Diego Simeone, după ce a aflat că Mircea Lucescu a murit
Pro FM
Loredana Groza, picioare tonifiate și talie de invidiat în costum de baie. Apariția din Maldive a stârnit un...
Film Now
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
Adevarul
Apeluri la invocarea Amendamentului 25 al Constituției SUA după ultimele declarații controversate ale lui...
Newsweek
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
Digi FM
Adriana Bahmuțeanu dezvăluie motivul pentru care nu a avut acces la averea lui Silviu Prigoană, după divorț...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...