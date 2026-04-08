Live Text Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Armistițiu SUA-Iran „cu efect imediat". Scad prețurile petrolului, după anunțul președintelui SUA

Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto Profimedia
Atac americano-israelian asupra Teheranului. Foto: Profimedia
SUA și Iran par să fi ajuns la un acord pentru încetarea temporară a focului Scad prețurile petrolului după anunțul președintelui SUA Apelul premierului pakistanez către Donald Trump „Un dezastru de amploarea celui de la Cernobîl sau Hiroshima” Lanțuri umane în jurul centralelor electrice din Iran

Am intrat în a 40-a zi de război în Orientul Mijlociu după demersuri susținute, în special de Pakistan, mediator între SUA și Iran, pentru amânarea ultimatumului dat de Donald Trump Teheranului, care amenința spulberarea unei civilizații. Însă, președintele SUA a anunțat, cu puțin peste o oră înainte de termenul-limită stabilit la ora 03:00 (ora României) că s-a ajuns la un armistițiu de două săptămâni. Negocieri vor avea loc vineri, 10 aprilie, la Islamabad, potrivit premierului Pakistanului, care a intermediat discuțiile.

SUA și Iran par să fi ajuns la un acord pentru încetarea temporară a focului

Preşedintele american Donald Trump a anunțat, marţi seara, că este de acord să suspende bombardamentele împotriva Iranului timp de două săptămâni şi că este pregătit pentru o încetare a focului dacă Teheranul redeschide „complet” Strâmtoarea Ormuz, de o importanţă vitală. Iranul a fost de acord, cu condiția ca atacurile să înceteze.

La rândul său, Iranul, prin vocea ministrului de Externe Abbas Araghchi a anunțat că Teheranul va accepta un armistițiu „dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite”. „Timp de două săptămâni, trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz va fi posibilă”, a completat oficialul. „Acest lucru se va desfășura „prin coordonare cu Forțele Armate ale Iranului și ținând cont în mod corespunzător de limitările tehnice”, a mai spus el.

Cu câteva minute înainte de ora 03:00, premierul Pakistanului Shehbaz Sharif, care a mediat negocierile, a afirmat, într-o postare pe rețelele sociale, că încetarea focului intră în vigoare imediat.

Am plăcerea să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți, CU EFECT IMEDIAT.”

El a salutat această măsură și a invitat delegațiile la Islamabad vineri, 10 aprilie, „pentru a negocia în continuare un acord definitiv de soluționare a tuturor disputelor”.

Scad prețurile petrolului după anunțul președintelui SUA

Prețurile petrolului au început să scadă după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu condiționat de două săptămâni.

Prețul țițeiului de referință Brent la nivel global a scăzut cu aproximativ 13,6%, ajungând la 94,50 dolari pe baril. Prețul petrolului tranzacționat în SUA a scăzut cu aproximativ 14,3%, ajungând la 96,80 dolari. Ambele prețuri de referință se tranzacționau marți cu mult peste 100 de dolari pe baril.

Acordul condiționat de încetare a focului a fost probabil o surpriză pentru comercianți, explicând scăderea bruscă a prețurilor petrolului, a declarat Ichiro Kutani de la Institutul de Economie Energetică din Japonia, potrivit BBC.

Însă este încă puțin probabil ca prețurile să revină la nivelurile de dinainte de război, de aproximativ 70 de dolari pe baril, din cauza pagubelor suferite în regiune, a completat el.

Piețele au crescut și ele în primele tranzacții din Asia. Indicele Nikkei 225 din Japonia a crescut cu 4%, în timp ce indicele ASX 200 din Australia a crescut cu aproape 3%.

Apelul premierului pakistanez către Donald Trump

Marți, prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, a făcut apel la președintele Trump și la regimul iranian să accepte un armistițiu de două săptămâni, pentru a acorda timp negocierilor de pace.

Declarația lui Sharif a venit cu mai puțin de cinci ore înainte de termenul limită stabilit de Trump pentru a ajunge la un acord sau pentru a declanșa o campanie masivă de bombardamente asupra infrastructurii iraniene. Pakistanul a fost principalul mediator între SUA și Iran în ultimele câteva săptămâni.„Eforturile diplomatice pentru soluționarea pașnică a războiului în curs din Orientul Mijlociu progresează constant, ferm și puternic, având potențialul de a duce la rezultate substanțiale în viitorul apropiat”, a scris Sharif pe X.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavit, a declarat pentru Axios: „Președintele a fost informat cu privire la propunere și va urma un răspuns”, marți, aroape de miezul nopții la București. Un înalt oficial iranian a declarat pentru Reuters că Teheranul „analizează pozitiv” propunerea pakistaneză, la foarte scurt timp după declarația lui Leavitt.

„Un dezastru de amploarea celui de la Cernobîl sau Hiroshima”

Un expert în securitate nucleară a avertizat că o lovitură directă asupra centralei nucleare iraniene de la Bushehr ar putea declanșa un dezastru de amploarea celui de la Cernobîl sau Hiroshima.

Tariq Raoul, fost șef al departamentului de verificare nucleară și coordonare a politicii de securitate la Agenția Internațională pentru Energie Atomică, a declarat pentru Al Jazeera că „centralele nucleare precum cea de la Bushehr sunt proiectate să reziste la impact – dar asta este doar proiectul. Nu știm ce se va întâmpla în realitate”.

Raoul a avertizat că, dacă Golful ar fi contaminat, acest lucru ar putea „dura ani de zile”, prezentând o imagine sumbră a potențialelor consecințe.

„Stațiile de desalinizare nu ar mai funcționa, resursele de pește nu ar mai fi disponibile și sute de kilometri ar deveni de nelocuit”, a spus el.

El a adăugat că persoanele expuse la radiații ar putea suferi de arsuri, pierderea cunoștinței, hemoragii și cancer.

„Este iresponsabil să vizezi, în mod deliberat sau accidental”, a spus el, adăugând că „mai devreme sau mai târziu o dronă rătăcită” s-ar putea prăbuși în reactor.

Lanțuri umane în jurul centralelor electrice din Iran

În cadrul unei scurte convorbiri telefonice cu NBC News, președintele american a criticat vehement apelul lansat de Teheran către tinerii iranieni de a forma lanțuri umane în jurul centralelor electrice. „Este complet ilegal”, a declarat el. „Nu au dreptul să facă asta.”

Cât despre motivele care l-au determinat să scrie marți dimineață că „o întreagă civilizație va muri în această seară”, s-a mulțumit să răspundă: „Rămâne să descoperiți voi.”

