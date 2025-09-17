Zilele Bucureştiului: Primăria Capitalei va fi deschisă publicului, spectacol pe Dâmboviţa şi proiecţii video în cartierul Mântuleasa

Evenimentul Zilele Bucureştiului are loc în zilele de 20 şi 21 septembrie şi include zeci de programe culturale care vor anima străzile, instituţiile şi cartierele oraşului.

„Străzi Deschise - Bucureşti, Promenadă Urbană” aduce un program special, cu zeci de evenimente dedicate tuturor vârstelor. Calea Victoriei şi str. Poiana cu Aluni (sectorul 2) devin pietonale.

Bucureştenii şi turiştii vor putea participa la spectacole de teatru şi animaţie stradală, concerte, expoziţii de pictură şi fotografie, ateliere de creaţie pentru copii şi adulţi, parade cu personaje de epocă, show-uri de dans şi momente artistice surpriză. Atmosfera de festival va fi completată de proiecţii cinematografice, instalaţii interactive şi activităţi sportive.

Traficul rutier pe Calea Victoriei va fi închis în ambele zile de weekend, inclusiv pe timpul nopţii, de sâmbătă, ora 09:00 până duminică la ora 22:00.

Primăria Deschisă

Pentru o zi, una dintre cele mai impozante clădiri interbelice din Bucureşti îşi dezvăluie secretele şi îşi deschide porţile către public. Primăria Municipiului Bucureşti devine un spaţiu al întâlnirii dintre istorie, patrimoniu şi prezent, invitând vizitatorii să descopere frumuseţea şi poveştile Palatului construit la începutul secolului XX.

Programul include tururi ghidate prin sălile de patrimoniu, expoziţii dedicate istoriei oraşului - prezentate de Muzeul Municipiului Bucureşti, dar şi instalaţii participative care provoacă la reflecţie asupra prezentului şi viitorului Bucureştiului. Atmosfera va fi completată de proiecţii de film, ateliere creative pentru copii şi adulţi, o masă comunitară ce transformă spaţiul într-un loc de convivialitate şi dialog, precum şi de un concert live pe strada Elie Radu, care va fi închisă circulaţiei rutiere (între Bd. Regina Elisabeta şi str. Johann Gutenberg).

Evenimentul începe în data de 20 septembrie, ora 10:00 şi se încheie duminică, 21 septembrie, ora 03:00.

Primul spectacol pe apă produs în România

Unul dintre punctele de atracţie ale Zilelor Bucureştiului este primul spectacol pe apă produs în România, prezentat pe râul Dâmboviţa, în zona Operei Naţionale. Semnat de regizorul Gabriel Sandu, produs de Asociaţia IOTA şi coprodus de ARCUB, spectacolul combină muzică live, teatru, video mapping şi coregrafie într-o instalaţie-spectacol poetică, parte din proiectul partener Dâmboviţa Delivery.

Concerte de muzică clasică cu acces gratuit

Weekendul Zilelor Bucureştiului aduce în Piaţa „George Enescu” două seri de concerte remarcabile. Sâmbătă, 20 septembrie, Filarmonica „George Enescu”, dirijată de Tiberiu Soare şi avându-i ca solişti pe Veronica Anuşca şi George Vîrban, propune un program dedicat eleganţei şi forţei muzicii clasice. Duminică, 21 septembrie, atmosfera devine festivă cu spectacolul „Opereta Stars”, urmat de concertul energic al Big Band-ului Radio România, dirijat de Simona Strungaru. Pe toată durata evenimentului, publicul va putea vizita şi expoziţia „Preocupări şi pasiuni ale membrilor Familiei Regale de-a lungul timpului”, ce reuneşte 14 lucrări semnate de bursierii Tinere Talente ai Fundaţiei Regale Margareta a României. Concertele au loc în intervalul orar 18:00-21:30.

Programul evenimentului este disponibil pe www.arcub.ro.

Zilele Bucureştiului aduc în prim-plan cartiere şi spaţii simbolice ale Capitalei printr-o serie de evenimente partenere ale proiectului “Străzi deschise - Bucureşti”.

Pentru prima dată, festivalul-manifest Dâmboviţa Delivery ajunge la Opera Română - unul dintre cele mai importante puncte de pe cursul râului metropolitan şi o zonă simbolică pentru Bucureşti. Timp de două zile, Dâmboviţa devine scenă, laborator şi spaţiu de întâlnire, într-un eveniment care reuneşte comunităţi, instituţii şi iniţiative cu un scop comun: reactivarea râului ca infrastructură verde-albastră a oraşului şi recuperarea legăturii afective dintre oraş şi apă.

Dorobanţi StreetArt Fest promovează arta stradală şi cultura urbană, animând unul dintre cele mai vechi şi vibrante cartiere ale Capitalei prin expoziţii, muzică live şi ateliere pentru toate vârstele.

Urban Explorers - Night Session redă viaţă cartierului Mântuleasa, prin proiecţii video, instalaţii digitale şi tururi ghidate ce scot la lumină frumuseţea şi memoria unei zone istorice încărcate de poveşti.

Concert de pian în închiderea expoziţiei „Arta vitraliului la 360°” la ARCUB - Sala Mare

Sărbătoarea se încheie la Hanul Gabroveni, unde expoziţia „Arta vitraliului la 360°”, prima expoziţie din România dedicată exclusiv vitraliului, îşi închide porţile pe 21 septembrie. Finisajul va fi marcat de recitalul „Ecouri romantice” susţinut de pianistul Andreas Iliuţă - un eveniment desfăşurat în parteneriat cu Muzeul Naţional „George Enescu”, de la ora 17:00, la Sala Mare ARCUB.

Cu ocazia Zilelor Bucureştiului, accesul la expoziţie este gratuit în data de 20 septembrie.

Proiecte desfăşurate în cadrul sesiunii de finanţare nerambursabilă ARCUB

Zilele Bucureştiului includ şi proiecte sprijinite prin sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti. Împreună 2025”. Publicul se va bucura de spectacole şi experienţe inedite la Festivalul Bucharest Fringe (ediţia a 15-a), Festivalul de Teatru Independent Undercloud (ediţia a 18-a) şi Piano Express. Playing Modern #3, care reuneşte muzica contemporană şi patrimoniul arhitectural.

Editor : Liviu Cojan