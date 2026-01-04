Noi fresce cu „detalii şi culori extraordinare”, precum şi noi încăperi au fost dezgropate într-o vilă de la periferia oraşului roman antic Pompeii, a anunţat joi parcul arheologic.

Descoperirile au fost făcute la Villa Poppaea din Oplontis, o reşedinţă vastă datând de la jumătatea primului secol î. Hr. şi care e posibil să fi aparţinut lui Poppaea Sabina, cea de-a doua soţie a împăratului Nero, sau familiei acesteia,potrivit Reuters preluată de Agepres.

Arheologii au descoperit o frescă aproape completă înfăţişând o păuniţă căreia îi lipseşte capul, similară cu o frescă înfăţişând un păun şi descoperită anterior, precum şi fragmente dintr-o mască teatrală de comedie care completează alte măşti teatrale de tragedie descoperite în aceeaşi încăpere.

Excavările au scos de asemenea la iveală amprentele păstrate în lavă ale unor copaci în grădina vilei, precum şi patru noi încăperi, care se adaugă celor 99 excavate deja, inclusiv una care se crede că ar fi făcut parte din băile termale ale vilei.

Descoperirile „oferă perspective promiţătoare pentru noi cercetări în ceea ce priveşte înţelegerea dispunerii vilei şi studierii interacţiunilor pe termen lung între oameni şi mediul natural”, a spus directorul parcului arheologic, Gabriel Zuchtriegel.

Pompeii, un oraş odinioară plin de viaţă din apropierea Napoli, şi zonele învecinate au fost distruse în urma erupţiei Muntelui Vezuviu din anul 79 d. Hr., însă urmele sale au supravieţuit acoperite timp de secole de o pătură deasă de cenuşă şi lavă.

Editor : Ana Petrescu