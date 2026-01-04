Live TV

Video&Foto Arheologii dezvăluie fresce „cu detalii și culori extraordinare” și patru noi camere într-o vilă romană de lângă Pompeii

Data actualizării: Data publicării:
Tuscan style atrium with a central impluvium and walls richly decorated in the second style - Oplontis known as Villa Poppaea in Torre Annunziata - Na
Atrium în stil tuscan, cu un impluvium central și pereți bogat decorați în al doilea stil – Oplontis, cunoscută ca Villa Poppaea, în Torre Annunziata, Foto: Profimedia Images

Noi fresce cu detalii şi culori extraordinare”, precum şi noi încăperi au fost dezgropate într-o vilă de la periferia oraşului roman antic Pompeii, a anunţat joi parcul arheologic.

Descoperirile au fost făcute la Villa Poppaea din Oplontis, o reşedinţă vastă datând de la jumătatea primului secol î. Hr. şi care e posibil să fi aparţinut lui Poppaea Sabina, cea de-a doua soţie a împăratului Nero, sau familiei acesteia,potrivit Reuters preluată de Agepres.

Arheologii au descoperit o frescă aproape completă înfăţişând o păuniţă căreia îi lipseşte capul, similară cu o frescă înfăţişând un păun şi descoperită anterior, precum şi fragmente dintr-o mască teatrală de comedie care completează alte măşti teatrale de tragedie descoperite în aceeaşi încăpere.

pompeii fresca paun
Grupul Archaeology & Civilizations Facebook

Excavările au scos de asemenea la iveală amprentele păstrate în lavă ale unor copaci în grădina vilei, precum şi patru noi încăperi, care se adaugă celor 99 excavate deja, inclusiv una care se crede că ar fi făcut parte din băile termale ale vilei.

Descoperirile oferă perspective promiţătoare pentru noi cercetări în ceea ce priveşte înţelegerea dispunerii vilei şi studierii interacţiunilor pe termen lung între oameni şi mediul natural”, a spus directorul parcului arheologic, Gabriel Zuchtriegel.

Pompeii, un oraş odinioară plin de viaţă din apropierea Napoli, şi zonele învecinate au fost distruse în urma erupţiei Muntelui Vezuviu din anul 79 d. Hr., însă urmele sale au supravieţuit acoperite timp de secole de o pătură deasă de cenuşă şi lavă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
venezuela protestatari
1
Ucraina reacționează după atacul SUA asupra Venezuelei: Are dreptul la „o viaţă normală...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
2
Lidera opoziției din Venezuela a venit cu un prim mesaj după ce Maduro a fost capturat de...
Politics: Meeting between the Italian Prime Minister Giorgia Meloni and the President of the French Republic Emmanuel Macron
3
Europa, împărțită după capturarea lui Maduro. Meloni îl laudă pe Trump, Macron critică...
drapelele ue si sua
4
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O...
photo-collage.png (32)
5
Prima reacție a Rusiei după ce Donald Trump a ordonat atacul asupra Venezuelei
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Digi Sport
Radu Paraschivescu a făcut gluma zilei, după capturarea președintelui Nicolas Maduro de către americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
titanic immersive exhibition 2
Dezastrul Titanic, recreat cu realitatea virtuală: De ce sunt oamenii atrași să retrăiască momentul scufundării legendarei nave
pompeii
Secretele betonului folosit de romani la Pompeii, deslușite după descoperirea unui șantier prezervat sub cenușa Vezuviului
expozitie pompeii
„O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment
ilustrație cu un incendiu uriaș care devastează Los Angeles
Următorul Pompeii: Amenințat de cutremure, incendii și supervulcani, Los Angeles ar putea deveni primul megalopolis fantomă
ruinele orașului antic Pompeii / încpăere într-o vilă din Pompeii
„Descoperirea secolului” în Pompeii arată cum trăiau bogații orașului antic și ce făceau înainte să fie uciși de erupția Vezuviului
Recomandările redacţiei
Delcy Rodriguez sustine un discurs
Preşedinta Rodriguez „va plăti mai scump ca Maduro dacă nu va face ce...
tribut pt victimele Le Constellation bar - Crans Montana
Românul de 18 ani, mort în incendiul care a devastat barul elvețian...
judecatori ccr
Doi judecători CCR, contestați în instanță. Ce implicații ar avea o...
concediu medical-gettyimages
Ministrul Sănătăţii, despre decizia de a nu mai plăti prima zi de...
Ultimele știri
Un fenomen rar în Arctica îi uimește pe cercetători: O ursoaică polară a adoptat un pui
Țările UE, declaraţie comună la care Ungaria nu a subscris: Restaurarea democraţiei în Venezuela trebuie să respecte voinţa poporului
Virus mortal, detectat în respirația balenelor din Arctica cu ajutorul dronelor. Explicația pentru eșuările în masă ale mamiferelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Logodnica a vrut o nuntă de zeci de mii de dolari, mirele a anulat-o de tot. Ce a descoperit bărbatul de l-a...
Cancan
Cât costă treningul purtat de Nicolas Maduro când a fost capturat. NU se mai găsește în magazine!
Fanatik.ro
Dawa a ieșit din aeroport uitându-se pe tabletă la Africa de Sud – Camerun: „Știu că Ngezana a luat galben!”...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Gică Hagi la Galatasaray, cel mai surprinzător transfer al lui Giovanni Becali: „Își dăduse acordul să...
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au...
Playtech
Nicolas Maduro a fost dus în închisoarea de care se teme orice deținut. De ce este numită „Iadul pe Pământ”
Digi FM
Par mai degrabă surori. Eleganta și senzuala Miley Cyrus a făcut furori la Palm Springs. Mama i-a fost...
Digi Sport
Au ”explodat” vânzările! Ce a urmat după fotografia postată de Donald Trump cu Nicolas Maduro e complet...
Pro FM
Ce lecție i-a dat Anna Lesko fiului ei după o criză într-un magazin de jucării. Gestul radical care i-a...
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
Adevarul
Bradul de Crăciun din Drăgășani, furat din cimitir. Familia care l-a plantat a fost șocată să-l vadă în Ajun...
Newsweek
Pensie crescută la 8.100 lei după ce instanta i-a crescut punctajele cu 50%. A muncit un număr mic de ani
Digi FM
Laura Cosoi e însărcinată. În câteva luni va deveni mamă pentru a cincea oară: "Îmi sărbătoresc ziua de...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Pisică rară, cu capul plat, redescoperită în sudul Thailandei. A fost considerată dispărută timp de 29 de ani
Film Now
În culisele unei prietenii care se întinde pe decenii: Julia Roberts și Sean Penn. „Ești fenomenală”, i-a...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...