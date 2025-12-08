Live TV

Video „O punte care ne leagă de trecut”. Artefacte din Pompeii, expuse în România. Care este orașul care găzduiește expoziția-eveniment

Data publicării:
expozitie pompeii
Organizatorii se așteaptă la un număr mare de vizitatori, inclusiv din alte județe și din străinătate. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Peste o sută de fragmente din orașul acoperit de lava Vezuviului au ajuns în România, în condiții stricte de securitate. Artefactele provin din marile muzee ale Italiei și sunt reunite în expoziția-eveniment organizată la Timișoara. Publicul le poate vedea la Muzeul Național de Artă până în luna martie a anului viitor. „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut”, este de părere directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna.

Expoziția include fragmente pictate descoperite direct în situl arheologic Pompeii, obiecte din locuințele antice, elemente decorative și imagini ale orașului înainte de distrugeri. Ele ilustrează viața cotidiană și estetica unei comunități care a dispărut sub stratul de lavă al Vezuviului.

„Sunt foarte șocat. Recunosc mi-am dorit de mult să merg la Pompeii. Anul acesta am fost lângă Napoli, nu am ajuns la Pompeii din păcate, dar din fericire a ajuns Pompeii-ul în Timișoara”, spune un vizitator.

„Sunt binevenite astfel de evenimente și dorim repetarea lor, cât mai multe evenimente”, declară altcineva.

„Lucrările sunt de foarte bună calitate, originale, chiar preluate de pe zidurile acestui faimos oraș Pompeii”, constată un alt vizitator.

„Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut, dar ne și face să înțelegem cât de relevant este trecutul în prezent”, a declarat, pentru Digi24, Massimo Osanna, directorul muzeelor din Italia.

Exponatele au ajuns la Timișoara după un transport supravegheat în permanență. Containerele au menținut temperatura și umiditatea la valori precise, pentru ca materialele antice să rămână stabile.

„Am întărit măsurile de securitate, s-au făcut diverse investiții și la nivelul senzorilor și la nivelul pazei umane”, susține Filip Petcu, directorul Muzeului de Artă din Timișoara.

Organizatorii se așteaptă la un număr mare de vizitatori, inclusiv din alte județe și din străinătate.

„Atracția principală o reprezintă această parte imersivă a muzeului, care prezintă mulajul realizat de Giusepe Firelli. Reproduce cu exactitate forma corpului în momentul morții descoperit în lava solidificată în urma erupției vulcanice”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Biletul de intrare costă 88 de lei pentru adulți, 44 de lei pentru pensionari, respectiv 22 de lei pentru studenți. Expoziția poate fi vizitată până pe 29 martie 2026.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldați din Legiunea Străină în Guaya Franceză
1
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
biletin vot locale bucuresti
4
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
5
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Digi Sport
Fața mai puțin știută a lui Ciprian Ciucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Giorgia Meloni
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență, într-o convorbire cu Volodimir Zelenski
Giorgia Meloni Meets With Bulgarian Prime Minister Rossen Jeliazkov In Rome - 01 Dec 2025
Giorgia Meloni își etalează puterea la o petrecere de Crăciun împânzită cu vedete și politicieni. Cine sunt invitații
Couple standing with holding hands on the beach
Un profesor din Timișoara a demisionat după ce a fost acuzat de un coleg că are o relație cu o elevă. Se fac mai multe anchete
DROGURI SI BANI
Droguri introduse în închisori cu ajutorul unei avocate: percheziţii DIICOT în trei judeţe. Sunt descinderi și în Italia
Carrefour Italia
Țara din care Carrefour și-a anunțat plecarea. Comisia Europeană tocmai și-a dat acordul preluării de către un alt mare retailer
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-12-08 at 02.17.49
Reportaj. Noaptea alegerilor în București: liniște și consolări amare...
2025-12-07-4049
Alegeri București 2025. Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul...
Chat bot and future marketing concept ,Hand holding mobile phone with chatbot application
AI poate schimba opiniile politice, însă greșește masiv. Cât de...
FED INVITAT CIPRIAN CIUCU 071225 EMBD11_75698
Alegeri București 2025. Ciprian Ciucu: „Diferența mare dintre mine și...
Ultimele știri
Austeritatea readuce trocul în natură: Internetul s-a umplut de anunțuri de schimburi. Economist: „Se încearcă conservarea numerarului”
Studiu: Celulele care îmbătrânesc ar putea fi „reîncărcate” fără medicamente sau intervenții genetice
Tradiții românești cu protecție europeană. Cum se prepară cârnații de Pleșcoi, plăcinta dobrogeană sau pita de Pecica
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii se pregătesc pentru un moment de cotitură major. Mercur în Scorpion și Saturn în Pești se aliniază...
Cancan
Cine este Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei. Ce studii are, de fapt
Fanatik.ro
Rezultate finale alegeri București 2025. Date oficiale BEC. Cine e primar în București
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Ciprian Ciucu schimbă regulile în trafic: cum vrea noul primar general să fluidizeze Capitala. Nu mai vrea...
Adevărul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Playtech
Tichete sociale pentru pensionari înainte de sărbători 2025: cine primește banii și ce acte sunt necesare
Digi FM
Cine e proaspăta soție a lui Ilie Bolojan. Nimeni n-a știut că premierul s-a recăsătorit
Digi Sport
Cristi Chivu: ”Băieții chiar își bat joc de mine și-mi spun anumite lucruri. Și Lautaro s-a implicat”
Pro FM
Camila Cabello, mai îndrăzneață de când s-a cuplat cu un miliardar. A pozat în costum de baie, pregătită de o...
Film Now
Richard Gere, despre cel mai controversat moment din carieră. Ce a spus despre interdicția de a merge la gala...
Adevarul
Ciucu stârnește polemici după ce a spus că Nicușor Dan a votat-o pe Ana Ciceală: „Așa am auzit, dar nu pot să...
Newsweek
Nou ajutor la pensie de sărbători pentru toți pensionarii. Documentele, trimise. Unii iau și 10.000 lei bonus
Digi FM
A murit înghețată pe cel mai înalt vârf din Austria, după ce a fost abandonată de iubit. Momente-cheie...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Gestul făcut de un câine după ce a fost lăsat singur acasă. A ieșit pe balcon și le-a făcut o surpriză...
Film Now
A cucerit publicul alături de Simon Baker în Mentalistul. Cum arată și ce face azi actrița care a...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă