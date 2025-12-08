Peste o sută de fragmente din orașul acoperit de lava Vezuviului au ajuns în România, în condiții stricte de securitate. Artefactele provin din marile muzee ale Italiei și sunt reunite în expoziția-eveniment organizată la Timișoara. Publicul le poate vedea la Muzeul Național de Artă până în luna martie a anului viitor. „Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut”, este de părere directorul general al muzeelor din Italia, Massimo Osanna.

Expoziția include fragmente pictate descoperite direct în situl arheologic Pompeii, obiecte din locuințele antice, elemente decorative și imagini ale orașului înainte de distrugeri. Ele ilustrează viața cotidiană și estetica unei comunități care a dispărut sub stratul de lavă al Vezuviului.

„Sunt foarte șocat. Recunosc mi-am dorit de mult să merg la Pompeii. Anul acesta am fost lângă Napoli, nu am ajuns la Pompeii din păcate, dar din fericire a ajuns Pompeii-ul în Timișoara”, spune un vizitator.

„Sunt binevenite astfel de evenimente și dorim repetarea lor, cât mai multe evenimente”, declară altcineva.

„Lucrările sunt de foarte bună calitate, originale, chiar preluate de pe zidurile acestui faimos oraș Pompeii”, constată un alt vizitator.

„Această expoziție este o punte minunată între Italia și România, o punte care ne leagă de trecut, dar ne și face să înțelegem cât de relevant este trecutul în prezent”, a declarat, pentru Digi24, Massimo Osanna, directorul muzeelor din Italia.

Exponatele au ajuns la Timișoara după un transport supravegheat în permanență. Containerele au menținut temperatura și umiditatea la valori precise, pentru ca materialele antice să rămână stabile.

„Am întărit măsurile de securitate, s-au făcut diverse investiții și la nivelul senzorilor și la nivelul pazei umane”, susține Filip Petcu, directorul Muzeului de Artă din Timișoara.

Organizatorii se așteaptă la un număr mare de vizitatori, inclusiv din alte județe și din străinătate.

„Atracția principală o reprezintă această parte imersivă a muzeului, care prezintă mulajul realizat de Giusepe Firelli. Reproduce cu exactitate forma corpului în momentul morții descoperit în lava solidificată în urma erupției vulcanice”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Biletul de intrare costă 88 de lei pentru adulți, 44 de lei pentru pensionari, respectiv 22 de lei pentru studenți. Expoziția poate fi vizitată până pe 29 martie 2026.

