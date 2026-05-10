Avalanșă de mari dimensiuni la Bâlea Lac. Avertismentul specialiștilor: „Se pot produce în orice moment al zilei”

Foto: Facebook/Avalanse in Carpati/Iuli Rares

O avalanşă de topire de mari dimensiuni s-a produs duminică la Bâlea Lac, instabilitatea zăpezii fiind accentuată.

„Avalanşă de topire de dimensiuni mari, Bâlea Lac, zona de declanşare: proximitatea Crestei Principale la vest de Iezerul Caprei. Zona de acumulare: Suprafaţă lacului Bâlea”, au transmis, duminică, specialiştii care administrează pagina de Facebook, Avalanşe din Carpaţi.

În condiţiile în care temperaturile sunt pozitive şi pe timpul nopţii, stratul de zăpadă este izotermic şi în profunzime - are temperatura apropiată de 0*C - aceste avalanşe se pot produce în orice moment al zilei indiferent de fluctuaţiile de moment ale temperaturii, avertizează specialiștii.

„Instabilitatea este accentuată, atât de apă rezultată din topire, cât şi de aversele de ploaie”, se mai arată în mesaj.

Potrivit meteorologilor, duminică, la ora 15.00, stratul de zăpadă la Bâlea Lac era de 87 de centimetri şi se înregistrau peste 4 grade Celsius.

