Siegfried Mureșan propune majorarea cu 10% a bugetului UE, pe fondul amenințării ruse: „Europa devine mai slabă și mai divizată”

Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a anunțat, joi, că susține o creștere cu aproximativ 10% a viitorului buget multianual al Uniunii Europene, în contextul amenințării reprezentate de Rusia și al necesității consolidării apărării europene. Liberalul a explicat că frontiera Finlandei cu Rusia arată că amenințarea rusă este una directă și susține investiții comune ale statelor membre în apărare și securitatea frontierelor.

Într-o postare pe Facebook, Mureșan a precizat că, în calitate de negociator-șef al Parlamentului European pentru viitorul buget multianual, va susține „o creștere moderată, de aproximativ 10%”, față de propunerea Comisiei Europene.

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Eurodeputatul PNL leagă necesitatea unui buget european mai puternic de situația de securitate de la granița Finlandei cu Rusia.

„La granița Finlandei cu Rusia, amenințarea rusă nu este o noțiune abstractă. Este o amenințare directă la adresa securității europene”, a scris Mureșan.

Potrivit acestuia, protejarea frontierei Finlandei înseamnă protejarea întregii Uniuni Europene.

„Frontiera Finlandei este frontiera Uniunii Europene. Apărarea ei este apărarea noastră. A europenilor și implicit a românilor”, a afirmat eurodeputatul.

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„Rusia nu va fi descurajată de 27 de bugete fragmentate”

Siegfried Mureșan susține că statele membre trebuie să investească împreună în domenii precum apărarea, protecția frontierelor, mobilitatea militară, securitatea cibernetică și infrastructura critică.

„Trebuie să investim împreună în apărare, protecția frontierelor, mobilitate militară, securitate cibernetică și infrastructură critică”, a transmis acesta.

Eurodeputatul consideră că investițiile realizate la nivel european pot fi mai eficiente decât cheltuielile făcute separat de statele membre.

„Un euro investit în apărare la nivel european produce rezultate mai bune decât trei euro cheltuiți separat de trei state membre”, a susținut Mureșan.

Acesta avertizează că un buget european insuficient ar transmite un semnal de slăbiciune într-un moment în care Rusia devine mai agresivă.

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„Rusia nu va fi descurajată de 27 de bugete fragmentate. Avem nevoie de un buget european care să apere frontierele Uniunii și să răspundă amenințărilor cu care ne confruntăm”, a mai scris eurodeputatul.

„Un buget mai slab, într-un context de securitate mai periculos, ar transmite că Europa devine mai slabă și mai divizată exact când Rusia devine mai agresivă”, a conchis Siegfried Mureșan.

Editor : Ana Petrescu