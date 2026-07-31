Avalanșă pe Broad Peak, unul dintre cei mai înalți munți din lume: legendarul alpinist Nirmal Purja este printre cei dispăruți

Alpinistul de renume mondial Nirmal Purja se numără printre mai mulți alpiniști dispăruți după ce o avalanșă a lovit Broad Peak din Pakistan, unul dintre cei mai înalți munți din lume, informează The Guardian.

ACTUALIZARE 9:50 Patru cadavre au fost recuperate de echipele de salvare terestre, a anunțat președintele Clubului Alpin din Pakistan, Irfan Arshad Khan, într-o postare pe Instagram, potrivit BBC.

Știrea inițială. Purja, născut în Nepal și cunoscut și sub numele de Nims Dai, a intrat în istorie în 2019, escaladând toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri din lume în puțin peste șase luni.

Clubul Alpin din Pakistan a primit joi rapoarte „profund îngrijorătoare” conform cărora o avalanșă a lovit echipa condusă de Purja, în vârstă de 43 de ani. De atunci nu a mai existat nicio comunicare din partea alpiniștilor, a declarat vicepreședintele clubului, Karrar Haidri, într-un comunicat.

Expediția include cinci alpiniști nepalezi și un cetățean american, unul pakistanez, unul omanez și unul chinez. Un alt alpinist străin mai face parte și din grup, a spus Haidri.

Clubul a luat legătura cu oficiali guvernamentali pentru a facilita o operațiune de căutare și salvare, inclusiv cu elicoptere, dacă vremea permite.

„Clubul se roagă pentru siguranța și salvarea cu succes a tuturor alpiniștilor și își exprimă solidaritatea cu familiile lor și cu comunitatea internațională de alpinism în aceste momente dificile”, se arată într-un comunicat.

Vârful Broad Peak, cu o înălțime de 8.047 de metri, din lanțul muntos Karakoram, este al 12-lea cel mai înalt munte din lume.

Vizibilitatea lui Purja a crescut după ce a apărut într-un documentar Netflix din 2021 care relata încercarea sa de a escalada cei mai înalți 14 munți din lume în mai puțin de un an. Recordul anterior era de șapte ani.

Purja a optat pentru utilizarea oxigenului suplimentar pentru ascensiunile sale, justificându-și alegerea prin amploarea provocării pe care și-o impusese.

S-a înrolat în Armata britanică în 2003 și a devenit membru al forțelor speciale în 2009.

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Editor : Ș.R.