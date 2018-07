Povestea unui învingător. Băiatul din Dorohoi care a impresionat o țară întreagă

O poveste impresionantă vine din nordul ţării. Un băiat care s-a luptat cu autismul în copilărie şi-a depăşit nu numai demonii suferinţei, dar a atins şi o performanţă uluitoare: a luat BAC-ul cu aproape 7. Mama lui pune realizarea pe seama profesorilor pe care i-a avut copilul şi care l-au tratat mereu cu toată atenţia necesară.

„38 de mii de reacţii, 4 mii de comentarii şi 2 mii şi ceva de distribuiri”, spune tânărul uitându-se la reacțiile postării de pe Facebook a mamei lui.

Performanţa lui Grigore a impresionat o ţară întreagă. Mama băiatului a împărtăşit pe Facebook rezultatele fiului ei la Bac 2018: „Timp de o săptămână, mulţi din prietenii mei s-au lăudat cu notele mari de la Bac, obţinute de unii membri din familia lor. (...) Eu mă voi lăuda cu un 6,53. Veţi spune că este o notă mică. Ei bine, aflaţi că pentru fiul meu este o notă imensă. Iar pentru mine este o fericire enormă că a fost în măsură să îl obţină! De ce? Pentru că fiul meu a fost autist şi este în totalitate recuperat”, a scris mama băiatului.

Grigore nu a fost la fel de încântat de atenţia primită. „N-am fost de acord cu ea, adică imediat în acea seară i-am dat report pe Facebook și Facebookul nu a fost de acord”, a dezvăluit Grigore Ursu.

Grigore a terminat anul acesta liceul „Regina Maria” din Dorohoi și vrea sa studieze Psihologia.

„Totul a fost ok, adică nimeni nu a știut că eu am avut proleme speciale, că am avut ceva în trecut, decât un grup restrâns de tineri. Mă gândesc să merg la fac de Psihologie la Cluj. Psihologia vreau să fac mai mult ca să studiez oamenii, ca să-i înțeleg, poate într-un final să mă ajute să mă integrez mai bine”, mărturisește tânărul.

Daniela Ursu a aflat de boala copilului ei încă când Grigore avea doi ani, dar abia de la 9 ani a început să o trateze.

„E adevărat, în perioada respectivă nici nu aveai unde să ceri un sfat, nici nu știai în ce direcție să te îndrepți”, spune Daniela Ursu.

Femeia spune că că marele merit pentru recupertarea fiului ei este al profesorilor din liceu.

„Uneori, refuza să iasă la tablă câteodată, în momentul în care avea senzația că nu stăpânește un subiect și riscă să se încâlcească. Vă dați seama că ar fi putut fi socotit ca indisciplină atitudinea lui, dar au fost profesori care au înțeles”, spune Daniela Ursu.

„Până la urmă, există mulțumirea aceea că ai reușit să faci ceva pentru un copil și că acel copil simte că ai făcut ceva pentru el”, spune Gabriela Bolohan, director-adjunct la Liceul Regina Maria.

„Noi lucrăm diferit cu ei, fie că sunt sau nu sunt cu anumite sensibilități sau că au anumite probleme, chiar suntem învățați să lucrăm cu ei, fiecare are ceva bun, la fiecare disciplină avem metode diverse pe care le putem aplica”, spune Cristina Ciobanu, profesor de limba franceză.

Și nu sunt singurele rezultate exceptionale obținute de profesorii din „Regina Maria”. Rata de promovare la acest liceu a fost peste 80 la sută, iar trei elevi din aceeași clasă au obţinut 10 pe linie.

