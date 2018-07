REZULTATE BAC 2018. Reacțiile elevilor și părinților

Au fost afişate rezultatele preliminare ale examenului de Bacalaureat. Rata de promovare a fost de 67,7 procente, iar elevii nemulţumiţi au putut face contestaţii, pentru ca pe 9 iulie să afle rezultatele finale. 104 elevi au obţinut medii de 10 la examen.

Nerăbdători, elevii au venit de dimineaţă la liceu, pentru a afla notele de la Bacalaureat alături de colegi. Cei care au promovat îşi fac acum calcule pentru admiterea la facultate.

Doi băieți se îmbrățișează și râd.

- Notele?

- La logică? 9,4.

- Media?

- 6,73.

- Ce faci mai departe? Dai la facultate?

- Da, la facultate, trebuie neapărat o facultate, Marketing, ASE.

Ceva mai încolo, tatăl și fiica se îmbrățișează: Este! Este! Ai reușit cu 8,38!

„Un copil care învaţă trebuie să reușească”, îi spune reporterului tatăl mulțumit.

- Ce vei face mai departe? întrebăm și absolventa.

- Business şi Turism, la ASE.

***

Alţii însă au fost dezamagiţi. Singura speranţă rămasă, contestaţiile.

- Era acolo „respins”, spune un băiat dezamăgit.

- Ce o sa faci?

- Contestaţie, măcar să încerc.

- La mate ai picat?

- Cred ca da, mate, nu m-am uitat la note acolo. Asta este...

***

104 absolvenţi de liceu au luat nota maximă. În Capitală, 17 elevi au medii de 10. Cinci dintre ele au fost obţinute de elevi ai Colegiului Gheorghe Lazăr. Printre cei cu medii de 10 este şi Beatrice Franţ. Tânăra a fost admisă la o univeristate din străinătate.

- E ireal să ştii că ai lucrat atâta şi că ai reuşit, mărturisește Beatrice. Mă aşteptam la o notă mare, pentru că ştiam că făcusem bine. Dar, la 10... Nimeni nu poate să zică sigur: iau 10! Prima dată am crezut că le-am citit prost şi când am realizat că e numele meu şi că e media 10 pur şi simplu m-am pus jos şi nu ştiam ce să fac! M-am dus şi i-am spus mamei şi am zis să venim aici să vedem şi cu ochii noştri. (...) Mă duc la Arhitectură în Londra. Condiţia era sa iau peste 8,60, pentru că deja am avut o parte de potofoliu și de interviu, explică tânăra.

Reuşita fetei are dublă semnificaţie pentru părinţi.

- Bănuiesc că şi dumneavoastră sunteţi foarte fericită.

- Foarte, foarte fericită! Nu pot să exprim în cuvinte cât de fericită şi de mândră sunt. Sunt cea mai mândră mămică! Spune Daiana Franț.

- Vă văd cu lacrimi în ochi. De fericire?

- Da...Și de faptul că o să plece.

- Astea-s lacrimi de tristeţe bănuiesc.

- Nu am vrut sa plece, mărturisește ea.

O altă elevă de 10 a decis însă să îşi continue studiile în ţară.

„Aş vrea să dau la Drept în ţară. Mă simt foarte bine acasă, mă simt legată de tot, de toţi prietenii mei, de familie, mi-ar fi greu să merg în altă parte”, spune Alexandra Grigoraș.

Cele mai bune rezultate le-au avut elevii din judeţele Cluj şi Iaşi. 80% dintre ei au luat medii peste şase.

Cei care au picat caută acum scuze.

- Să înţeleg că n-ai avut timp să înveţi sau a fost ghinion?

- Ăăă...M-am axat foarte mult pe matematica şi am lăsat cele două materii la urmă.

- Ce medie ai obţinut? 5.60, am fost chiar la limită.Va trebui să dau iar în vară.

Peste 120 de mii de absolvenţi au dat examenul de bacalareat. Printre ei şi copiii miniştrilor de la Educaţie şi Relaţia cu Parlamentul. Ultimul a eşuat cu 4,80, dar fiica ministrului Educaţiei a luat 9,20.

Ministerul Educației a publicat pe site rezultatele de la examenul de bacalaureat. Puteți consulta situația pe județe, licee, dar și nominal la acest link: http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx

Rezultatele finale la Bacalaureat, după contestații, se vor publica pe 9 iulie.

Etichete:

,

,

,

,

,