Consiliul Local al Sectorului 1 a introdus taxa de reabilitare termică pentru blocurile anvelopate. Cine plătește și în ce condiții

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat introducerea unei taxe de reabilitare termică pentru proprietarii de apartamente din blocurile care vor fi anvelopate. Primăria va plăti integral lucrările, dar va recupera 10% din costuri de la proprietari, pe o perioadă de 10 ani, în două rate anuale.

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Sectorului 1, măsura se aplică în cadrul programelor de creștere a performanței energetice și vizează peste 300 de blocuri din Sectorul 1.

Ce presupune, concret, noua taxă

Primăria Sectorului 1 va suporta costurile anvelopării blocurilor, urmând să recupereze ulterior o parte din bani de la proprietari.

Contribuția acestora este de 10% din valoarea totală a lucrărilor și se va face sub forma unei taxe de reabilitare termică.

Taxa nu este una egală pentru toți locatarii, ci se calculează în funcție de cota-parte indiviză, adică proporțional cu suprafața fiecărui apartament raportată la suprafața totală a blocului.

Dacă un apartament are doi sau mai mulți proprietari, taxa se împarte în funcție de cota de proprietate a fiecăruia.

În situația în care unul dintre coproprietari se încadrează într-o categorie scutită de plată, scutirea se aplică doar pentru partea sa de proprietate, nu pentru întregul apartament

Cine nu va plăti taxa de reabilitare termică

Există și cazuri în care contribuția de 10% nu va fi recuperată de la proprietari, aceasta urmând să fie acoperită integral din bugetul local al Sectorului 1.

Sunt scutite persoanele cu handicap sau familiile care au în întreținere persoane cu handicap, persoanele singure sau familiile cu venituri medii nete lunare pe persoană sub salariul mediu net pe economie, stabilite prin anchetă socială, veteranii de război și soții sau soțiile supraviețuitoare ale acestora, pensionarii cu venituri sub salariul mediu net pe economie, precum și persoanele aflate în sărăcie energetică sau considerate consumatori vulnerabili de energie, conform Legii nr. 226/2021.

În ce condiții și în cât timp se recuperează banii

Recuperarea sumelor achitate de primărie în numele proprietarilor se va face pe o perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie a anului următor finalizării lucrărilor și semnării procesului-verbal de recepție.

În fiecare an, taxa va fi plătită în două rate egale, cu termene de plată la 31 martie și 30 septembrie.

Asociațiile de proprietari pot solicita plata integrală sau anticipată a taxei de reabilitare termică, iar proprietarii pot achita în avans taxa pentru unul sau mai mulți ani fiscali.

În toate aceste situații, legislația nu prevede reduceri sau facilități fiscale, iar sumele plătite vor acoperi obligațiile aferente perioadelor respective.

Dacă apartamentul este vândut după stabilirea taxei, obligația de plată se transferă noului proprietar, proporțional cu suma sau perioada rămasă de achitat.

În cazul în care vânzarea are loc înainte de stabilirea taxei, noul proprietar va prelua integral obligația de plată.

Editor : A.D.