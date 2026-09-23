Copil de 12 ani ameninţat şi înţepat cu cuţitul de alţi doi copii, în curtea unei şcoli din Olt

Un copil de 12 ani ar fi fost înţepat în deget cu un cuţit de alţi doi minori care i-ar fi distrus şi anvelopele trotinetei electrice, în timp ce se afla în curtea unei unităţi de învăţământ din comuna Gura Padinii, într-o zi de weekend, potrivit reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Olt.

Incidentul ar fi avut loc sâmbătă seara, iar poliţiştii au fost sesizaţi de tatăl copilului agresat şi în urma cercetărilor au deschis dosar penal pentru lovire şi alte violenţe şi distrugere.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 3 Corabia. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că un minor, în vârstă de 12 ani, din comuna Gura Padinii, judeţul Olt, în timp ce se afla în curtea unei unităţi de învăţământ, ar fi fost înţepat la un deget cu un obiect tăietor-înţepător şi i-ar fi fost distruse anvelopele trotinetei electrice de către doi minori, în vârstă de 10 şi 11 ani, ambii din aceeaşi localitate", au informat reprezentanţii IPJ Olt.

Părinţii celor doi copii care ar fi distrus roţile trotinetei electrice şi l-ar fi înţepat pe minorul vătămat au fost amendaţi cu câte 500 de lei.

Totodată, poliţiştii au informat despre incident Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, şcoala şi serviciul public de asistenţă socială competent, în vederea adoptării unor măsuri pentru a preveni situaţii ce ar putea pune în pericol minorii.

Acesta este primul caz de acest tip înregistrat de la începutul noului an şcolar în judeţul Olt.

Editor : A.P.