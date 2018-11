Bărbatul care a descoperit la 50 de ani că este fiul unui sultan din Malaezia și moștenitor al unei averi fabuloase

Un comerciant de cărbune din Țara Galilor a descoperit că este fiul nelegitim al unui sultan din Malaezia și, posibil, moștenitorul unei averi uriașe.

Foto: S4C

Keith Williams, în vârstă de 66 de ani, trăiește într-un bungalou modest din Carmarthenshire, scrie The Sun. Timp de 20 de ani a lucrat în cadrul afacerii cu cărbune a tatălui său adoptiv. Însă în tot acest timp a fost de fapt parte din monarhia malaysiană și fiul biologic al celui de-al 33-ilea sultan al statului Perak, Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah. Familia lui biologică, trăiește într-un palat.

Mama lui Keith, Elizabeth Rosa, în vârstă de 17 ani, făcea școala de asistente la un spital din Carshalton, Surrey, atunci când l-a întâlnit pe sultanul care venise la studii în Marea Britanie. Au avut o scurtă relație, iar ea a rămas însărcinată.

După ce s-a întors în Malezia, în 1963, tatăl lui Keith a devenit sultan, rol pe care l-a ocupat până la moartea acestuia, în 1984, în urma unui atac de cord. Keith, în schimb, a fost dat spre adopție la vârsta de 2 ani, fără să știe că are sânge albastru și face parte dintr-o familie regală aflată la mii de kilometri depărtare.

Bărbatul și-a descoperit identitatea la vârsta de aproape 50 de ani, atunci când și-a cunoscut mama biologică, pe Elizabeth.

„Aveam aproape 50 de ani când am găsit-o pe mama și a fost un șoc în adevăratul sens al cuvântului, am fost puțin supărat. Să afli că ești fiul unui sultan nu e ceva la care să te aștepți. Am părul negru tăciune și pielea închisă la culoare, însă am avut o copilărie fantastică, iar părinții mei adoptivi mi-au spus despre mama la vârsta de 13 ani. Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea face parte dintr-o familie regală din cealaltă parte a lumii. Este ca o poveste Disney”, a spus bărbatul.

Sultanul Idris Iskandar Al-Mutawakkil Alallahi Shah (Foto: S4C)

Malaezia are nouă sultani care trăiesc în palate luxoase. După ce a descoperit cine este, Keith a încercat să-și contacteze familia pe Facebook. Rudele lui biologice au recunoscut că seamănă cu sultanul mort în anii ‘80, însă nu au vrut să dezvolte o relație cu el.

Aceștia și-au construit de atunci un nou palat, iar scaunul de sultan este momentan ocupat de un bărbat despre care Keith crede că i-ar fi văr. Acesta a refuzat însă orice contact cu britanicul.

Keith a mers în Malezia și a vizitat mausoleul tatălui său, însă nu a fost invitat în palatul vărului său. Acesta crede că membrii familiei refuză să vorbească cu el pentru că le-ar putea cere o parte din avere.

Tatăl lui mai are 10 băieți, care au refuzat să-l cunoască pe Keith. Cu toate acestea, bărbatul și-a cunoscut sora vitregă, Ku Ess.

Keith a dezvăluit și că și-a făcut un test ADN care demonstrează că are origini asiatice. A cerut chiar și cetățenie malaysiană, însă nu a auzit nimic înapoi de la autorități.

Etichete:

,