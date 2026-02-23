Live TV

Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea fermierilor români

florin barbu face declaratii
Florin Barbu. Foto: Inquam Photos / George Călin

Florin Barbu a înaintat Comisiei Europene patru măsuri în procesul de revizuire a Directivei 633, susținând că acestea sunt necesare pentru a elimina practicile comerciale neloiale și pentru a garanta accesul producătorilor români la rafturile marilor lanțuri de retail.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis patru propuneri în cadrul procedurii de revizuire a Directivei 633 UE privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. Acestea vizează limitarea volumului mărcii proprii a magazinelor, uniformizarea adausului comercial pentru aceeaşi gamă de produse, eliminarea refacturării rabatului şi remizelor şi reglementarea discount-ului.

Comisia Europeană a lansat o revizuire a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a propus patru puncte esenţiale prin care se pot elimina practicile comerciale neloiale.

„Marca proprie ar trebui să nu mai depăşească 20% din volumul realizat de către magazinele de retail la nivelul Uniunii Europene. Nu putem vinde un litru de lapte, marca proprie, în România cu 1 euro, iar marca producătorului să aibă preţ de 2 euro la raft”, a transmis ministrul Florin Barbu.

O altă propunere transmică de ministru vizează adausul comercial: „Acest adaos comercial nu trebuie să fie diferit pe aceeaşi gamă de produs, pentru că, să ştiţi, sunt foarte multe produse din aceeaşi categorie, cu adaos comercial practicat de 20%, dar şi unele produse care au adaos comercial de 150%”.

O altă propunere adresată de ministrul Agriculturii se referă la eliminarea refacturării rabatului şi remizelor. „Degeaba încheie un producător un contract cu un distribuitor sau un magazin de retail, atâta timp când, după vânzare li se face o refacturare de aproape 25% din valoarea produselor. În al patrulea rând, discount-ul, pentru că discount-ul duce la vânzarea sub costul de producţie al produselor. Toate aceste lucruri trebuie introduse în modificarea privind practicile comerciale neloiale a Directivei 633, astfel încât să putem echilibra piaţa, iar producătorii şi fermierii să aibă acces cu produse la raft”, a mai declarat ministrul Florin Barbu.

