România, cel mai mare exportator de grâu din UE. Importurile de porumb ale Uniunii au crescut cu 40% în acest sezon. (Reuters)

Importurile de porumb ale Uniunii Europene, de la 1 iulie, când a început sezonul 2026/27, şi până la data de 18 octombrie, au crescut cu 40% în ritm anual, în contextul în care livrările de porumb american s-au triplat, în timp ce exporturile de grâu au rămas la acelaşi nivel, conform datelor publicate marţi de Comisia Europeană, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Analiştii şi reprezentanţii sectorului industrial se aşteptau la o creştere puternică a importurilor de porumb în acest sezon, întrucât firme precum producătorii de nutreţ pentru animale şi cei din industria amidonului încearcă să compenseze o recoltă UE devastată de secetă, care se preconizează a fi cea mai slabă de după 2000.

În perioada 1 iulie - 18 octombrie 2026, importurile de porumb ale UE au ajuns la 6,64 milioane de tone, dintre care 2,9 milioane de tone au venit din SUA. Comparativ, în aceeaşi perioadă a anului trecut, UE a importat doar aproximativ 900.000 de tone de porumb din SUA.

De asemenea, Ucraina a beneficiat şi ea de creşterea importurilor de porumb ale UE, livrările din această ţară dublându-se practic faţă de anul precedent, ajungând la 1,62 milioane de tone, comparativ cu 770.000 de tone anul trecut.

În schimb, Brazilia a pierdut teren, deşi rămâne al doilea cel mai mare furnizor de porumb al UE; importurile din această ţară au scăzut la 1,82 milioane de tone, de la 2,74 milioane de tone în perioada 1 iulie-18 octombrie 2025.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone

În ceea ce priveşte grâul moale, exporturile UE în sezonul 2026/27 au rămas stabile faţă de anul precedent, ajungând la 8,47 milioane de tone până la data de 18 octombrie.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone, fiind urmată de Lituania (1,29 milioane de tone), Polonia (0,97 milioane de tone), Letonia (0,89 milioane de tone) şi Bulgaria (0,73 milioane de tone).

Comisia Europeană a subliniat însă că datele privind exporturile franceze sunt incomplete de la începutul anului 2024, datele pentru Bulgaria şi Irlanda sunt incomplete de la începutul sezonului 2023/24, iar datele pentru Grecia sunt incomplete din ianuarie 2026.



În paralel, exporturile de orz ale UE în perioada 1 iulie-18 octombrie 2026 au ajuns la 2,22 milioane de tone, în scădere cu 41% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

Editor : Liviu Cojan