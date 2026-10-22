Live TV

România, cel mai mare exportator de grâu din UE. Importurile de porumb ale Uniunii au crescut cu 40% în acest sezon. (Reuters)

Data publicării:
grau profimedia
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone

Importurile de porumb ale Uniunii Europene, de la 1 iulie, când a început sezonul 2026/27, şi până la data de 18 octombrie, au crescut cu 40% în ritm anual, în contextul în care livrările de porumb american s-au triplat, în timp ce exporturile de grâu au rămas la acelaşi nivel, conform datelor publicate marţi de Comisia Europeană, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Analiştii şi reprezentanţii sectorului industrial se aşteptau la o creştere puternică a importurilor de porumb în acest sezon, întrucât firme precum producătorii de nutreţ pentru animale şi cei din industria amidonului încearcă să compenseze o recoltă UE devastată de secetă, care se preconizează a fi cea mai slabă de după 2000.

În perioada 1 iulie - 18 octombrie 2026, importurile de porumb ale UE au ajuns la 6,64 milioane de tone, dintre care 2,9 milioane de tone au venit din SUA. Comparativ, în aceeaşi perioadă a anului trecut, UE a importat doar aproximativ 900.000 de tone de porumb din SUA.

De asemenea, Ucraina a beneficiat şi ea de creşterea importurilor de porumb ale UE, livrările din această ţară dublându-se practic faţă de anul precedent, ajungând la 1,62 milioane de tone, comparativ cu 770.000 de tone anul trecut.

În schimb, Brazilia a pierdut teren, deşi rămâne al doilea cel mai mare furnizor de porumb al UE; importurile din această ţară au scăzut la 1,82 milioane de tone, de la 2,74 milioane de tone în perioada 1 iulie-18 octombrie 2025.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone

În ceea ce priveşte grâul moale, exporturile UE în sezonul 2026/27 au rămas stabile faţă de anul precedent, ajungând la 8,47 milioane de tone până la data de 18 octombrie.

România a fost cel mai mare exportator de grâu moale din blocul comunitar, cu 3,68 milioane de tone, fiind urmată de Lituania (1,29 milioane de tone), Polonia (0,97 milioane de tone), Letonia (0,89 milioane de tone) şi Bulgaria (0,73 milioane de tone).

Comisia Europeană a subliniat însă că datele privind exporturile franceze sunt incomplete de la începutul anului 2024, datele pentru Bulgaria şi Irlanda sunt incomplete de la începutul sezonului 2023/24, iar datele pentru Grecia sunt incomplete din ianuarie 2026.

În paralel, exporturile de orz ale UE în perioada 1 iulie-18 octombrie 2026 au ajuns la 2,22 milioane de tone, în scădere cu 41% faţă de aceiaşi perioadă a anului trecut.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Luca Niculescu.
1
Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce...
traian basescu in studioul digi24
2
„Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri
Steve Witkoff și Vladimir Putin.
3
După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de...
Diana Șoșoacă, SOS Romania
4
Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...
Printul Harry și Meghan Markle
5
Prinţul Harry anunță că vrea să se împace cu familia regală britanică: „Cel mai important...
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
Digi Sport
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan presidency ro
Reacția președintelui Nicușor Dan după cele două atacuri cu arme albe din școlile din Bistrița și Pitești
sigla pnl
PNL, după decizia CEDO privind restanțele salariale ale magistraților: „Ilie Bolojan a avut dreptate”
valentin lazea
Cum explică economistul-șef al BNR deficitul de 9,2% din PIB raportat de Eurostat pentru România în trimestrul II din 2026
Ursula von der Leyen și Mark Carney
„Nu vom face ca Trump”. Cum încearcă Uniunea Europeană să obțină mai mulți bani pentru Ucraina (Politico)
militar ucrainean starlink profimedia
UE îi cere lui Elon Musk să asigure servicii Starlink fără restricţii pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
CSAT 1
România își întărește apărarea la Marea Neagră. Ce măsuri au fost...
Alice Weidel
Lidera AfD vorbește despre scutul de la Deveselu și acuză NATO că nu...
intrarea in sala CCR
CCR i-a dat dreptate lui Sorin Grindeanu în cazul ordonanței SAFE...
masini de jandarmerie in curtea scolii
Elevul care a atacat cu o macetă doi colegi, la un liceu din Pitești...
Ultimele știri
ÎCCJ: Decizia CEDO privind salariile magistraților şi litigiul cu Guvernul privesc chestiuni juridice distincte
Arestat la domiciliu pentru furt, prins din nou la furat după ce a primit permisiunea să meargă la dializă. Ce s-a întâmplat
Dan Neculăescu, întâlnire cu ambasadorul SUA în România. Ce au discutat despre apărare și securitate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Camilla dezvăluie obiceiul „deranjant” al regelui Charles înainte de cină. Ce fac cei doi în fiecare...
Cancan
Denisa Tănase și Mircea Brânzei s-au despărțit?! 😮 SEMNELE care i-ar fi dat de gol
Fanatik.ro
Pagubă de milioane de euro pentru Gigi Becali! „Am pus pariu cu cineva că va retrograda!”
editiadedimineata.ro
169 de jurnaliști uciși în Mexic în 20 de ani. 99% dintre crime nu au fost elucidate complet
Fanatik.ro
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona!
Adevărul
Războinicii care au terorizat Europa și au inventat moda cravatelor. Ce legătură aveau cu românii
Digieconomic
Ce taxe apar la cumpărarea sau vânzarea unei locuințe. Cine plătește impozitul, TVA-ul și taxele notariale
Digi FM
Sandra Mutu a spus cu care dintre fostele soții ale lui Adrian Mutu se înțelege mai bine. Ce a dezvăluit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
Pro FM
Demi Lovato, mărturisiri emoționante despre soțul ei, Jutes: „Mi-a adus atâta liniște. Mi-am găsit locul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone, atitudine și încredere într-o ședință foto plină de senzualitate. Cum s-a reinventat după...
Adevarul
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
Digi FM
„Nu-ţi văd faţa deloc.” Judi Dench nu mai poate lucra ca actriţă din cauza problemelor de vedere. Ce spune...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se află în jurul găurii negre supermasive din Calea Lactee. Noi indicii despre cum a obţinut Terra partea...
Digi Animal World
O vacanță în Maroc s-a transformat într-un coșmar pentru o femeie de 59 de ani. Ce s-a întâmplat după ce a...
Film Now
La 66 de ani, Jennifer Grey revine în rolul „Baby” în continuarea filmului „Dirty Dancing”. Primele detalii...
UTV
Bianca Censori a întors toate privirile într-o ținută roșie transparentă. Vedeta a fost fotografiatǎ alături...