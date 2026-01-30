Live TV

kaja kallas face declaratii
Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Uniunea Europeană intenționează să impună un al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 24 februarie, ziua care marchează a patra aniversare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, le-a declarat jurnaliștilor șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, citată de Kyiv Independent.

„Intenționăm să prezentăm acest pachet de sancțiuni pe 24 februarie”, a declarat Kallas în cadrul unei conferințe de presă.

În ciuda discuțiilor în curs între țările UE, Kallas a spus că nu s-a ajuns încă la un acord final privind pachetul de sancțiuni.

„Țările propun lucruri diferite... lucrările sunt în curs”, a spus ea, adăugând, fără a da detalii, că propunerile includ o „interdicție totală a serviciilor maritime”, precum și sancțiuni suplimentare asupra energiei și îngrășămintelor rusești.

În declarația făcută reporterilor pe 29 ianuarie, ministrul francez de Externe, Jean-Noel Barrot, a solicitat interzicerea completă a serviciilor maritime către Rusia, în efortul de a opri mișcarea așa-numitei „flote fantomă” de petroliere rusești.

Pachetul anterior de sancțiuni, aprobat pe 23 octombrie, a impus sancțiuni asupra a 118 nave ale așa-numitei „flote fantomă”, precum și asupra băncilor rusești, veniturilor din energie și rețelelor implicate în eludarea restricțiilor existente impuse asupra războiului pe scară largă al Moscovei împotriva Ucrainei.

Pentru prima dată, UE a impus restricții și asupra platformelor criptografice și asupra băncilor din Rusia și din alte țări care facilitează eludarea sancțiunilor.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat anterior că Kievul va propune ca cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni să vizeze „persoanele juridice și fizice ruse care încă profită de resursele energetice”.

„Vor exista, de asemenea, noutăți cu privire la răpitorii copiilor ucraineni – acest lucru trebuie să fie întâmpinat cu o presiune cu adevărat globală. Și, desigur, trebuie să existe și o presiune substanțial crescută asupra tuturor schemelor care permit producția militară rusă. Acest lucru este vital”, a adăugat Zelenski.

