Live TV

Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune”

Data publicării:
Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Președintele american Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial care pune bazele impunerii de taxe vamale asupra mărfurilor provenite din țările care furnizează petrol Cubei, a anunțat Casa Albă. Havana a calificat măsura drept un „act brutal de agresiune”, relatează The Guardian și AFP.

Decretul, care intensifică presiunea exercitată de Trump pentru răsturnarea guvernului comunist, declară stare de urgență națională și stabilește un proces prin care secretarii de stat și comerț ai SUA vor evalua tarifele aplicabile țărilor care vând sau furnizează petrol insulei. Casa Albă nu a specificat încă tarifele aplicabile pentru încălcarea noii politici de blocare a achizițiilor de petrol de către Cuba.

O declarație a Casei Albe a invocat legăturile Cubei cu puteri ostile pentru a explica noua politică tarifară, citând presupusele legături ale guvernului cubanez cu Rusia, Hamas și Hezbollah.

„Aceste acțiuni constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale și politicii externe a SUA, necesitând o reacție imediată pentru a proteja cetățenii și interesele americane”, a declarat Casa Albă.

Havana a reacționat prin ministrul cubanez al Afacerilor Externe, Bruno Rodriguez, care a calificat măsura drept un „act brutal de agresiune”.

„Denunţăm în faţa lumii acest act brutal de agresiune împotriva Cubei şi poporului său, supus de peste 65 de ani blocadei economice celei mai lungi şi mai crude aplicate vreodată unei naţiuni întregi şi căreia i se promite acum că va fi supus unor condiţii de viaţă extreme”, a transmis pe X ministrul cubanez al Afacerilor Externe, Bruno Rodriguez.

Rodriguez a denunţat, de asemenea, „o nouă escaladare a SUA împotriva Cubei” şi o „lungă listă de minciuni care vizează prezentarea Cubei ca pe o ameninţare care nu este”.

„Singura ameninţare pentru pacea, securitatea şi stabilitatea regiunii şi singura influenţă malignă este cea pe care guvernul SUA o exercită asupra naţiunilor şi popoarelor din America noastră", a mai precizat Bruno Rodriguez, denunțând „şantajul” şi „coerciţia” exercitate de Washington.

Cuba este o națiune insulară din Caraibe, dependentă de importuri, cu aproximativ 8 milioane de locuitori, al cărei PIB de 85 de miliarde de dolari este similar cu cel al statului Rhode Island. Partidul Comunist din Cuba guvernează țara de șase decenii.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra altor țări pentru a înceta furnizarea de petrol către Cuba în perioada premergătoare anunțului de joi privind tarifele. Trump s-a certat cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, timp de săptămâni întregi pe această temă.

Sheinbaum a insistat că compania petrolieră de stat din Mexic, Pemex, va continua să își îndeplinească obligațiile contractuale față de Havana și ar putea oferi petrol din motive umanitare.

„Ajutorul umanitar va continua, la fel ca în cazul altor țări”, a declarat Sheinbaum într-o conferință de presă la începutul acestei săptămâni. „Mexicul a dat întotdeauna dovadă de solidaritate cu întreaga lume. Sunt decizii suverane.”

Cu toate acestea, Sheinbaum a recunoscut la începutul acestei săptămâni că livrările de petrol mexican au fost suspendate pentru moment.

Mexicul a fost un important furnizor de petrol pentru Cuba, livrând 20.000 de barili pe zi pe parcursul majorității anului trecut, potrivit NPR. Această cifră reprezintă puțin mai puțin de o treime din cei 70.000 de barili pe zi livrați de Venezuela anul trecut, potrivit Miami Herald. Cu toate acestea, Cuba ar fi revândut o mare parte din petrolul furnizat de Venezuela.

Cuba se confruntă cu o presiune economică majoră de când forțele americane i-au capturat pe Nicolas Maduro și pe soția sa într-un atac surpriză și i-au dus la New York pentru a fi judecați pentru trafic de droguri. Sub presiunea SUA, Cuba a pierdut accesul la petrolul venezuelean, principalul său furnizor.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, este fiul unor cubanezi care au emigrat din insulă la Miami înainte de revoluția cubaneză care l-a adus pe Fidel Castro la putere în 1959 și un adversar feroce al regimului pe care acesta l-a fondat.

Cuba a raționalizat deja benzina și a impus întreruperi zilnice limitate ale alimentării cu energie electrică, în contextul în care se confruntă cu aprovizionarea limitată cu petrol. Insula are în stoc petrol doar pentru 15-20 de zile, potrivit unui raport al Financial Times.

Numărul turiștilor a scăzut drastic în contextul crizei economice și al eforturilor deschise ale liderului american de a răsturna guvernul comunist.

„Cuba va eșua în curând”, a declarat Trump reporterilor la începutul acestei săptămâni, adăugând: „Au obținut banii de la Venezuela. Au obținut petrolul de la Venezuela. Nu mai primesc asta.”

Citește și:

Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul anului (WSJ)

Cuba se declară din nou gata să discute cu Washingtonul, dar până la un punct. Ce concesie nu va face Havana

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bancnote de 100 de lei
1
„Se schimbă banii în România”. Un oficial BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru...
accident lugojel E70
2
Răsturnare de situație în cazul accidentului soldat cu 7 morți, din Timiș. Ce arată...
vladimir-putin-karin-kneissl
3
Prietena lui Putin, fosta șefă a diplomației din Austria, Karin Kneissl, ar putea rămâne...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
4
Grindeanu bagă miniștrii PSD în ședință, după ce Bolojan a înaintat varianta unui guvern...
ID292479_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Elena Lasconi a demisionat de la șefia USR Câmpulung. Care sunt explicațiile: „Eu...
Traian Băsescu, reacție tranșantă după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu
Digi Sport
Traian Băsescu, reacție tranșantă după decizia în cazul Ana Maria Bărbosu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump dă în judecată Fiscul și Trezoreria. Liderul SUA cere despăgubiri-record după ce declarațiile sale fiscale au devenit publice
Donald Trump și Melania
La Washington a avut loc premiera documentarului „Melania”. Donald Trump: „Nu știu dacă e ceva de care să fiu încântat”
donald trump
Trump amenință că retrage certificarea aeronavelor fabricate în Canada şi vorbește de tarife de 50%. Măsura ar lovi și flota SUA
profimedia-1070278239
Donald Trump susține că este „foarte periculos” pentru Regatul Unit să facă afaceri cu China: „Îl cunosc foarte bine”
Gold, silver and Palladium bullion in small bars
Ce se întâmplă cu aurul și argintul: Cum au ajuns metalele prețioase un „refugiu sigur” al investitorilor
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan.
Ce răspuns a dat Nicușor Dan la întrebarea: „Ar trebui România să se...
Donald Trump și mai mulți lideri europeni
Paradoxul reînarmării Europei: De ce tocmai țările care se tem cel...
Digi 24_2026_01_30_09_05_51
Schema Nordis, într-un complex imobiliar din Ilfov: prejudiciu de...
kaja kallas face declaratii
UE a pregătit al 20-lea pachet de sancțiuni contra Rusiei. Șefa...
Ultimele știri
Un comedian german a încercat să ridice un steag al Statelor Unite în capitala Groenlandei, Nuuk. Reacția autorităților locale
Melania Trump a explicat ce răspuns a primit de la Vladimir Putin în privința copiilor ucraineni răpiți
Alertă în județul Vâlcea. Un drum a fost închis circulației, după o alunecare de teren care a afectat șoseaua
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna februarie 2026. Leii sunt în centrul atenției, Vărsătorii încep o transformare ce se întinde pe...
Cancan
Motivul real pentru care Cătălin Măruță a fost concediat de Pro TV. Ce au descoperit boșii
Fanatik.ro
Gigi Becali, exploziv la adresa lui Elias Charalambous după FCSB – Fenerbahce 1-1: „De trei ani are fața...
editiadedimineata.ro
Cum arată „cea mai de succes campanie de dezinformare a Rusiei”
Fanatik.ro
România a pierdut lupta cu Ungaria în clasamentul UEFA! Ce înseamnă, de fapt, eliminarea FCSB din Europa...
Adevărul
Tot mai mulți români cumpără locuințe în Emiratele Arabe Unite, atrași de impozitul zero pe proprietate
Playtech
Părinţii lui Mario Berinde, răzbunare neaşteptată pe cei trei tineri care le-au ucis fără milă copilul...
Digi FM
Un câștigător de loterie în vârstă de 80 de ani a construit un imperiu al drogurilor de sute de milioane de...
Digi Sport
Tatăl unui supraviețuitor al accidentului din Timiș a ajuns în România și a descris într-un cuvânt condițiile...
Pro FM
Cine e în spatele Lolitei Cercel, artista AI care a iscat dezbateri aprinse: "Am creat-o așa cum un scriitor...
Film Now
Sarah Jessica Parker și Matthew Broderick, apariție rară alături de cei trei copii. Gemenele cuplului s-au...
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este...
Newsweek
Victorie pentru pensionari. Eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 lei, la Înalta Curte. Ce șanse sunt?
Digi FM
Cum arată Jennifer Grey la 65 de ani. În curând începe filmările la continuarea "Dirty Dancing"
Digi World
Un studiu despre cafea pune sub semnul întrebării recomandările de consum pentru cei cu o afecțiune cardiacă...
Digi Animal World
Momentul când un crocodil atacă violent un bivol. Imaginile cu lupta pentru supraviețuire au devenit virale
Film Now
Natalie Portman, critici dure la adresa Oscarurilor din 2026: „Regizoarele sunt ignorate. Mai avem mult de...
UTV
Sydney Sweeney a încins Instagramul cu pozele din noua campanie. Actrița a lansat brandul de lenjerie SYRN