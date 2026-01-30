Donald Trump amenință cu tarife țările care vând petrol Cubei. Havana denunță un „act brutal de agresiune”

Președintele american Donald Trump a semnat joi un decret prezidențial care pune bazele impunerii de taxe vamale asupra mărfurilor provenite din țările care furnizează petrol Cubei, a anunțat Casa Albă. Havana a calificat măsura drept un „act brutal de agresiune”, relatează The Guardian și AFP.

Decretul, care intensifică presiunea exercitată de Trump pentru răsturnarea guvernului comunist, declară stare de urgență națională și stabilește un proces prin care secretarii de stat și comerț ai SUA vor evalua tarifele aplicabile țărilor care vând sau furnizează petrol insulei. Casa Albă nu a specificat încă tarifele aplicabile pentru încălcarea noii politici de blocare a achizițiilor de petrol de către Cuba.

O declarație a Casei Albe a invocat legăturile Cubei cu puteri ostile pentru a explica noua politică tarifară, citând presupusele legături ale guvernului cubanez cu Rusia, Hamas și Hezbollah.

„Aceste acțiuni constituie o amenințare neobișnuită și extraordinară la adresa securității naționale și politicii externe a SUA, necesitând o reacție imediată pentru a proteja cetățenii și interesele americane”, a declarat Casa Albă.

Havana a reacționat prin ministrul cubanez al Afacerilor Externe, Bruno Rodriguez, care a calificat măsura drept un „act brutal de agresiune”.

„Denunţăm în faţa lumii acest act brutal de agresiune împotriva Cubei şi poporului său, supus de peste 65 de ani blocadei economice celei mai lungi şi mai crude aplicate vreodată unei naţiuni întregi şi căreia i se promite acum că va fi supus unor condiţii de viaţă extreme”, a transmis pe X ministrul cubanez al Afacerilor Externe, Bruno Rodriguez.

Rodriguez a denunţat, de asemenea, „o nouă escaladare a SUA împotriva Cubei” şi o „lungă listă de minciuni care vizează prezentarea Cubei ca pe o ameninţare care nu este”.

„Singura ameninţare pentru pacea, securitatea şi stabilitatea regiunii şi singura influenţă malignă este cea pe care guvernul SUA o exercită asupra naţiunilor şi popoarelor din America noastră", a mai precizat Bruno Rodriguez, denunțând „şantajul” şi „coerciţia” exercitate de Washington.

Cuba este o națiune insulară din Caraibe, dependentă de importuri, cu aproximativ 8 milioane de locuitori, al cărei PIB de 85 de miliarde de dolari este similar cu cel al statului Rhode Island. Partidul Comunist din Cuba guvernează țara de șase decenii.

Administrația Trump a exercitat presiuni asupra altor țări pentru a înceta furnizarea de petrol către Cuba în perioada premergătoare anunțului de joi privind tarifele. Trump s-a certat cu președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, timp de săptămâni întregi pe această temă.

Sheinbaum a insistat că compania petrolieră de stat din Mexic, Pemex, va continua să își îndeplinească obligațiile contractuale față de Havana și ar putea oferi petrol din motive umanitare.

„Ajutorul umanitar va continua, la fel ca în cazul altor țări”, a declarat Sheinbaum într-o conferință de presă la începutul acestei săptămâni. „Mexicul a dat întotdeauna dovadă de solidaritate cu întreaga lume. Sunt decizii suverane.”

Cu toate acestea, Sheinbaum a recunoscut la începutul acestei săptămâni că livrările de petrol mexican au fost suspendate pentru moment.

Mexicul a fost un important furnizor de petrol pentru Cuba, livrând 20.000 de barili pe zi pe parcursul majorității anului trecut, potrivit NPR. Această cifră reprezintă puțin mai puțin de o treime din cei 70.000 de barili pe zi livrați de Venezuela anul trecut, potrivit Miami Herald. Cu toate acestea, Cuba ar fi revândut o mare parte din petrolul furnizat de Venezuela.

Cuba se confruntă cu o presiune economică majoră de când forțele americane i-au capturat pe Nicolas Maduro și pe soția sa într-un atac surpriză și i-au dus la New York pentru a fi judecați pentru trafic de droguri. Sub presiunea SUA, Cuba a pierdut accesul la petrolul venezuelean, principalul său furnizor.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, este fiul unor cubanezi care au emigrat din insulă la Miami înainte de revoluția cubaneză care l-a adus pe Fidel Castro la putere în 1959 și un adversar feroce al regimului pe care acesta l-a fondat.

Cuba a raționalizat deja benzina și a impus întreruperi zilnice limitate ale alimentării cu energie electrică, în contextul în care se confruntă cu aprovizionarea limitată cu petrol. Insula are în stoc petrol doar pentru 15-20 de zile, potrivit unui raport al Financial Times.

Numărul turiștilor a scăzut drastic în contextul crizei economice și al eforturilor deschise ale liderului american de a răsturna guvernul comunist.

„Cuba va eșua în curând”, a declarat Trump reporterilor la începutul acestei săptămâni, adăugând: „Au obținut banii de la Venezuela. Au obținut petrolul de la Venezuela. Nu mai primesc asta.”

