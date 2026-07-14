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Video ANAF scoate la licitație hainele confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu. Bunurile au fost ridicate într-un dosar de evaziune fiscală

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ANAF. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Hainele au fost confiscate în urma perchezițiilor din 2024

ANAF va scoate la licitație, începând de miercuri, 773 de articole vestimentare confiscate de la societatea Bella Farfallina SRL, deținută de Bianca Drăgușanu. Hainele au fost ridicate în urma perchezițiilor făcute în 2024 într-un dosar de evaziune fiscală, iar fiecare produs va fi prezentat pe platforma online a Fiscului cu fotografii, descriere și preț de pornire.

Potrivit informațiilor prezentate la Digi24, lotul este evaluat la 63.795 de lei și cuprinde sute de articole vestimentare, de la colanți și bustiere până la haine din piele și blană. Lista bunurilor scoase la licitație include 243 de colanți, 305 bustiere, 86 de bluze, o rochie, cinci treninguri, 16 seturi de colanți, 36 de salopete tip colant și 81 de geci și paltoane din piele sau blană.

Reprezentanții ANAF au transmis că fiecare articol va fi fotografiat și descris astfel încât cei interesați să poată vedea starea în care se află înainte de a licita.

„Va fi scoasă la vânzare inclusiv o geacă pe care Bianca Drăgușanu o poartă în mai multe fotografii și care are câteva urme de fond de ten”, a relatat jurnalista Digi24 Andreea Crăciunescu.

Hainele au fost confiscate în urma perchezițiilor din 2024

Articolele vestimentare au fost ridicate în iulie 2024, în urma unor percheziții făcute de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală.

Anchetatorii susțin că administratorii firmei Bella Farfallina SRL ar fi omis să declare venituri de peste 2,4 milioane de lei, obținute în perioada 2017-2023 din comercializarea unor haine de lux. Potrivit acestora, prejudiciul estimat este de aproximativ 332.000 de lei.

În timpul controlului, societatea nu ar fi putut prezenta documente de proveniență pentru marfa verificată și a fost sancționată cu o amendă de 10.000 de lei.

Conform anchetatorilor, hainele erau aduse din Turcia și comercializate prin intermediul firmei Bella Farfallina SRL. Produsele erau promovate pe rețelele sociale și expuse într-un magazin din București, însă vânzarea se făcea exclusiv online, atât către clienți din România, cât și din străinătate.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente, echipamente electronice și cele peste 700 de articole vestimentare, în vederea recuperării prejudiciului. 

Editor : A.D.

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