Un bărbat de 55 de ani a fost dus la sediul Serviciului de Poliție Metrou după ce ar fi încercat să intre cu un cărucior de cumpărături pe peron, a forțat poarta de acces din stația Nicolae Grigorescu și a spart geamul dintre turnicheți. Bărbatul s-a luptat și cu agenții de pază, iar autoritățile urmează să stabilească dacă acesta va fi internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, au adăugat surse pentru Digi24.ro.

Conform unui comunicat transmis marți de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB), incidentul a avut loc în jurul orei 13:30. Polițiștii Brigăzii de Poliție pentru Transport Public – Serviciul de Poliție Metrou au fost sesizați că un bărbat cu un comportament necorespunzător a spart geamul securizat al unei porți de acces din incinta stației.

Polițiștii ajunși la fața locului au identificat și depistat persoana, un bărbat de 55 de ani, care a fost condus la sediul Serviciului de Poliție Metrou pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și dispunerea măsurilor legale. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Din imginile filmate de persoane care voiau să intre la metrou, bărbatul ar fi încercat să intre cu un cărucior de cumpărături pe peron și ar fi forțat poarta de acces, moment în care a spart geamul dintre turnicheți. El s-a luptat și cu agenții de pază aflați în stație.

Surse apropiate anchetei au spus, pentru Digi24.ro, că urmează să fie stabilit dacă bărbatul va fi internat la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Editor : Ana Petrescu