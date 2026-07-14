Șeful statului încă speră „la rezonabilitate” din partea liderilor politici pentru formarea unui nou Guvern și susține că s-au făcut pași timizi de conciliere, chiar dacă nu s-a găsit o soluție. Nicușor Dan nu a exclus scenariul înaintat de liderul UDMR privind învestirea mai multor guverne minoritare care să se succeadă, însă spune că discuțiile s-au blocat la împărțirea perioadelor de guvernare: „Toată lumea vrea să înceapă, ca să nu termine guvernarea în an electoral”.

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Cum au decurs negocierile de la Cotroceni

„PSD este în opoziție. Atât timp cât nu au miniștri, secretari de stat, prefecți în structura administrativă, ei sunt în opoziție. Sunt două paliere: cel al formării Guvernului și aici avem aceste condiționări. Unii spun că nu vor să susțină un guvern în care să nu aibă miniștri, alții spun că nu vor să sprijine un guvern cu miniștri de la alte partide.

Avem palierul administrativ-legislativ, cu legile de care depinde PNRR și, până acum, am avut o colaborare, chiar dacă nu toți au fost la guvernare. Acum sunt discuții mai tensionate și pe acest palier. Dacă vorbim de PNRR, avem un termen, 31 august, și sunt convins că o să ajungă la un consens pe asta”, a declarat Nicușor Dan, marți, întrebat unde s-au blocat negocierile cu partidele politice și de ce nu vedem o variantă de Guvern.

De ce nu nominalizează un premier?

Șeful statului a mai explicat că nu va face o desemnare de premier, pentru că, în acest moment, nu există o propunere care să adune o majoritate. „Deci nu are rost să facem un exercițiu gratuit”, a subliniat președintele.

De asemenea, Nicușor Dan nu a exclus nici varianta unui Executiv tehnocrat, dacă partidele vor cădea de acord pe un astfel de scenariu, dar nici soluția mai multor guverne minoritare.

„E o variantă care, de principiu, are șanse, teoretic, dar, practic, noi avem o experiență care spune că cine este la putere în anul electoral pierde. Deci toată lumea vrea să înceapă, ca să nu fie cel care termină guvernarea. Aici e și blocajul”, a spus președintele, care a subliniat că speră în continuare „la rezonabilitate” din partea partidelor.

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Editor : A.G.