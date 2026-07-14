„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!” Reacția lui George Simion la declarațiile făcute de Nicușor Dan

Președintele AUR, George Simion, a reacționat miercuri la declarațiile făcute de președintele Nicușor Dan, susținând încă o dată alegerile anticipate, dar și suspendarea președintelui.

„Anticipate! Suspendare! Revenirea la democrație!! Nicușor Dan a ieșit astăzi să spună din nou că, dacă vine AUR la guvernare, România va avea probleme economice și de securitate. Sunt exact aceleași două minciuni cu care au băgat spaima în români doar ca să îl voteze pe acest nevolnic. Dezastrul economic în care se află România astăzi nu este din cauza AUR, ci este rezultatul guvernărilor pe care Nicușor Dan le susține și le încurajează. La fel, impotența statului de a reacționa în fața dronelor care au lovit Galațiul și Constanța este „meritul” acestui președinte împiedicat și al rataților pe care chiar el i-a impus la butoane”, a transmis George Simion pe pagina de Facebook.

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Într-un interviu acordat luni seară pentru Știrile ProTV și difuzat marți dimineață, președintele Nicușor Dan a vorbit despre negocierile de luni de la Palatul Cotroceni, la care au participat liderii PSD PNL, USR, UDMR și ai grupului minorităților. Șeful statului spune că deși România este într-o criză prelungită, iar negocierile pentru formarea unui nou guvern sunt blocate, țara încă funcționează, iar direcția pro-occidentală a României nu se pune în discuție.

„Oamenii așteaptă ca această criză să se termine, pentru că au o incertitudine cu privire la viața lor. Deci e rău că nu avem după toate săptămânile astea un guvern. Pe de altă parte, e totuși bine că continuăm să funcționăm în logica în care nu se pune în discuție de către liderii de partid direcția pro-occidentală, pentru că am văzut lideri de opinie, chiar politicieni din partide, care spun că n-ar fi o mare scofală să facem un experiment și să așa, să invităm pe unii și pe alții, încerc să nu dau nume de partide, să invităm să facă parte din guvern”, a spus Nicușor Dan.

Deși a refuzat să spună că se referă la partidul AUR, Dan a explicat de ce implicarea acestei formațiuni în guvernare ar fi un lucru rău.

„Fiind aici, adică la coaliția de voință (interviul a fost acordat la Paris, unde președintele a participat la o întrunire a Coaliției de Voință pentru Ucraina, n.r), unde s-a discutat acum de al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusie,i pe fondul războiului din Ucraina, pe care să îl dea Uniunea Europeană, cum ar fi ca România, din senin, așa, să aibă un guvern din care o parte din miniștri să se opună pachetului de sancțiuni pentru Rusia?...România are multe restanțe, dar cel puțin în formate europene, în formate NATO există încredere că România păstrează direcția și exact lucrul ăsta n-aș vrea să-l pierdem în moment, adică ar fi dramatic să-l pierdem în momentul ăsta”, a explicat Nicușor Dan.

Editor : A.P.