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Grindeanu anunță ce proiecte nu va vota PSD în Parlament: „Ilie, tot ce am zis rămâne valabil. România atârnă de un fir de ață”

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sorin grindeanu ilie bolojan oana gheorghiu in parlament
Sorin Grindeanu, președintele PSD. Inquam Photos / George Calin
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Din articol
Grindeanu: „Ilie, tot ce am zis rămâne valabil” Apel pentru proiectele din PNRR

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că România traversează „de 10 luni o criză economică profundă” și afirmă că partidul pe care îl conduce nu va susține în Parlament proiectele Guvernului pe care le consideră împotriva intereselor românilor. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta l-a atacat dur pe premierul Ilie Bolojan, pe care îl acuză că alimentează divizarea societății și întârzie proiectele necesare pentru accesarea fondurilor din PNRR.

„România se confruntă de 10 luni cu o criză economică profundă, agențiile de rating sunt aici și atârnăm de un fir de ață să nu ne ducem în junk, însă corul digital și de sclavi media ai lui Bolojan continuă să vândă teza ieftină anti-PSD. Dincolo de propaganda grețoasă, adevărul este că românii abia se ajung cu banii de la o lună la alta. Când nu ai bani de facturi, nu te poți gândi nici la viitor. Vina PSD?! Mare, indiscutabil. Am pus uneori mai presus stabilitatea țării și am acceptat măsuri de dreapta care loveau direct în inima electoratului nostru. Am fost uneori aroganți, autosuficienți sau nu am înțeles schimbările profunde din societate”, a scris liderul social-democrat.

Acesta susține însă că formațiunea „a construit” și îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că alimentează divizarea societății: „Astăzi vedem cum România este ruptă din nou în două de dorința unui fals Mesia care are impresia că lumea politică a început și se termină cu el”.

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Grindeanu: „Ilie, tot ce am zis rămâne valabil”

În aceeași postare, președintele PSD i-a transmis un mesaj direct premierului Ilie Bolojan și a susținut că partidul își va respecta angajamentele asumate.

„PSD își va respecta absolut toate angajamentele. Ilie, nu te mai chinui să silabisești de pe bilețele ce am zis de-a lungul timpului... rămâne totul valabil!”, a scris Grindeanu.

Acesta a precizat însă că social-democrații nu vor susține „la impuse” proiectele promovate de Guvern și a enumerat inițiativele pe care PSD spune că le va respinge în Parlament: 

  • o lege a salarizării „care taie din banii oamenilor”, despre care afirmă că va fi corectată;
  • o lege care ar duce la închiderea unor capacități de producție de energie;
  • proiecte care, în opinia sa, ar reduce atribuțiile Agenției Naționale de Integritate.

Apel pentru proiectele din PNRR

Grindeanu a afirmat că fondurile din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt esențiale pentru România și i-a cerut premierului să trimită de urgență în Parlament proiectele necesare.

„Atunci când este vorba de miliardele țării, cred că jocul politic trebuie să înceteze și să primeze responsabilitatea. Îi transmit premierului demis să nu mai întârzie punerea acestor proiecte în transparență și să le trimită urgent la Parlament. Ceasul ticăie...”, a transmis acesta.

În finalul mesajului, Sorin Grindeanu a reiterat că PSD se află în opoziție și a susținut că parlamentarii social-democrați vor vota „transparent doar în interesul oamenilor și al României”.

Editor : A.D.

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