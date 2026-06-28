BNS pune presiune pe Guvern: cere reforme urgente în legislația muncii. „România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”

Blocul Național Sindical (BNS) solicită Guvernului o serie de măsuri privind salariul minim, reformarea sistemului de asistență socială și consolidarea dialogului social, în contextul publicării primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei. Reprezentanții BNS consideră că impactul acesteia va fi unul major pentru România, potrivit Agerpres.

Blocul Naţional Sindical salută Strategia europeană de combatere a sărăciei şi solicită reforme urgente ale legislaţiei muncii, protecţiei sociale şi locuirii în România, potrivit unui comunicat al confederaţiei.

„Strategia europeană confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile: în numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai ţin pasul cu costul real al vieţii. Inflaţia persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe durată determinată şi munca part-time involuntară au redus puterea de cumpărare a lucrătorilor şi au amplificat fenomenul sărăciei în muncă. Documentul subliniază rolul esenţial al negocierilor colective şi arată că statele cu o acoperire ridicată a contractelor colective de muncă înregistrează niveluri semnificativ mai reduse ale sărăciei în rândul persoanelor ocupate”, transmite BNS.

În acest context, BNS consideră că România trebuie să grăbească consolidarea dialogului social și să asigure partenerilor sociali o implicare efectivă în elaborarea politicilor salariale și sociale.

„Strategia europeană acordă o atenţie deosebită şi accesului la locuinţe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale şi medicale, precum şi sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp posibil. Totodată, documentul reafirmă rolul de neînlocuit al sindicatelor şi al organizaţiilor societăţii civile în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice", subliniază reprezentanţii BNS.

Potrivit acestora, pentru România, impactul noii strategii va fi unul major, pentru că țara noastră înregistrează unele dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană.

„Combaterea sărăciei nu poate fi redusă la acordarea unor beneficii sociale. Este nevoie de salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuinţe accesibile şi servicii publice eficiente. Noua strategie europeană oferă un cadru important de acţiune, însă succesul său va depinde de capacitatea statelor membre de a transforma aceste principii în reforme concrete. România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”, a declarat preşedintele BNS, Dumitru Costin.

Între măsurile propuse de BNS se numără aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să acopere costurile reale ale unui trai decent; modificarea legislaţiei privind dialogul social şi creşterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă; reformarea sistemului de asistenţă socială prin digitalizarea şi automatizarea acordării beneficiilor pentru persoanele eligibile; extinderea fondului de locuinţe sociale şi dezvoltarea unor programe de sprijin pentru familiile vulnerabile; transformarea Garanţiei pentru Copii într-o prioritate bugetară reală, care să asigure accesul fiecărui copil la hrană, educaţie şi servicii medicale de calitate.

Reprezentanții BNS susțin că vor transmite o serie de amendamente la proiectul de strategie.

Editor : A.P.