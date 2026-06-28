Live TV

BNS pune presiune pe Guvern: cere reforme urgente în legislația muncii. „România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”

Data publicării:
Blocul National Sindical
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Blocul Național Sindical (BNS) solicită Guvernului o serie de măsuri privind salariul minim, reformarea sistemului de asistență socială și consolidarea dialogului social, în contextul publicării primei Strategii a Uniunii Europene pentru combaterea și prevenirea sărăciei. Reprezentanții BNS consideră că impactul acesteia va fi unul major pentru România, potrivit Agerpres.

Blocul Naţional Sindical salută Strategia europeană de combatere a sărăciei şi solicită reforme urgente ale legislaţiei muncii, protecţiei sociale şi locuirii în România, potrivit unui comunicat al confederaţiei.

„Strategia europeană confirmă o realitate semnalată de sindicate de ani de zile: în numeroase state membre, inclusiv în România, salariile nu mai ţin pasul cu costul real al vieţii. Inflaţia persistentă, extinderea formelor atipice de muncă, contractele pe durată determinată şi munca part-time involuntară au redus puterea de cumpărare a lucrătorilor şi au amplificat fenomenul sărăciei în muncă. Documentul subliniază rolul esenţial al negocierilor colective şi arată că statele cu o acoperire ridicată a contractelor colective de muncă înregistrează niveluri semnificativ mai reduse ale sărăciei în rândul persoanelor ocupate”, transmite BNS.

În acest context, BNS consideră că România trebuie să grăbească consolidarea dialogului social și să asigure partenerilor sociali o implicare efectivă în elaborarea politicilor salariale și sociale.

„Strategia europeană acordă o atenţie deosebită şi accesului la locuinţe decente, reducerii sărăciei în rândul copiilor, integrării serviciilor sociale şi medicale, precum şi sprijinirii persoanelor vârstnice pentru a putea trăi independent cât mai mult timp posibil. Totodată, documentul reafirmă rolul de neînlocuit al sindicatelor şi al organizaţiilor societăţii civile în elaborarea, implementarea şi evaluarea politicilor publice", subliniază reprezentanţii BNS.

Potrivit acestora, pentru România, impactul noii strategii va fi unul major, pentru că țara noastră înregistrează unele dintre cele mai ridicate rate ale riscului de sărăcie şi excluziune socială din Uniunea Europeană.

„Combaterea sărăciei nu poate fi redusă la acordarea unor beneficii sociale. Este nevoie de salarii decente, locuri de muncă de calitate, locuinţe accesibile şi servicii publice eficiente. Noua strategie europeană oferă un cadru important de acţiune, însă succesul său va depinde de capacitatea statelor membre de a transforma aceste principii în reforme concrete. România nu îşi mai poate permite amânarea acestor schimbări”, a declarat preşedintele BNS, Dumitru Costin.

Între măsurile propuse de BNS se numără aplicarea efectivă a principiului salariului minim adecvat, astfel încât acesta să acopere costurile reale ale unui trai decent; modificarea legislaţiei privind dialogul social şi creşterea gradului de acoperire a contractelor colective de muncă; reformarea sistemului de asistenţă socială prin digitalizarea şi automatizarea acordării beneficiilor pentru persoanele eligibile; extinderea fondului de locuinţe sociale şi dezvoltarea unor programe de sprijin pentru familiile vulnerabile; transformarea Garanţiei pentru Copii într-o prioritate bugetară reală, care să asigure accesul fiecărui copil la hrană, educaţie şi servicii medicale de calitate.

Reprezentanții BNS susțin că vor transmite o serie de amendamente la proiectul de strategie.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ursoaica cu doi pui
2
O fată și tatăl ei s-au întâlnit cu o ursoaică cu pui pe un traseu turistic din Muntele...
photo-collage.png - 2026-06-26T225705.530
3
Rusia cere excluderea României de la organizarea competițiilor sportive internaționale...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
bombardier B-52 în timpul realimentării cu combustibil în aer
5
Ziua în care patru bombe nucleare au căzut pe teritoriul Spaniei. O tragedie aviatică ale...
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Digi Sport
Fără milă! Federația le-a anulat zborul înapoi în țară, după rușinea istorică de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
sigla psd
Condițiile PSD pentru a vota viitorul guvern: Creșterea salariului minim și a pensiilor, extinderea listei de produse cu adaos plafonat
Blocul National Sindical
Blocul Naţional Sindical cere retragerea imediată a proiectului legii salarizării unitare: e profund viciat conceptual, netransparent
dumitru costin Reprezentanții sindicatelor CNS Cartel ALFA, BNS, CNSLR Frăția, CSDR și CSN Meridian, alături de patronatele Confederația Concordia și Confederația Patronală IMM România, se întâlnesc cu președintele Camerei Deputaților
Sindicatele au propus, la întâlnirea cu PSD, un program de guvernare pentru negocierile de formare a unei noi coaliţii
nicusor dan
BNS îi cere lui Nicușor Dan să convoace consultări cu liderii partidelor pentru o formulă de guvernare stabilă
protest damen BNS santier mangalia
Un nou protest la Șantierul Naval Mangalia: Angajații nu și-au primit salariile de trei luni. „Falimentul nu este o soluție”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu parlament
Petrișor Peiu spune că Sorin Grindeanu poate ajunge premier cu o...
termometru si furtuni
Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan avertizează, la 85 de ani de la Pogromul de la Iaşi, „că...
ICC Prosecutor
Curtea Penală de la Haga, sub Karim Khan: teamă, urlete, presiuni...
Ultimele știri
Accident aviatic în Franța: un avion al unei școli de parașutism s-a prăbușit. Toate cele 11 persoane aflate la bord au murit
Peiu spune care a fost „greșeala principală” făcută de Grindeanu în negocierile pentru noul Guvern
Petrișor Peiu îl compară pe Nicușor Dan cu Carol al II-lea: „A gestionat criza foarte prost”. Suspendarea, „oricând pe masă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Rac din 29 iunie 2026. Trei zodii sunt în alertă
Cancan
O fetiță de doar 7 ani a murit la o piscină celebră din București. Ireal ce făceau părinții ei în acest timp
Fanatik.ro
Atacant de 800.000 de euro la FCSB!? Cine e jucătorul care ar putea să-i ia locul lui Bîrligea
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Dembele de Bănie! Cine este, de fapt, Heri Tavares: analiza noului jucător ofensiv al Universităţii Craiova...
Adevărul
De ce au abandonat împărații romani Dacia. Motivele uneia dintre cele mai controversate decizii din istoria...
Playtech
De ce să nu ții sume mari de bani cash în casă. Riscurile la care se expun românii
Digi FM
Diana Matei, adevărul despre motivul pentru care și-a dat demisia din MApN după 20 de ani: „Nu mai puteam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Brutal! "Avalanșă" de meme-uri cu Cristiano Ronaldo, după încă un meci fără gol la Cupa Mondială
Pro FM
Céline Dion, despre impactul pe care regretatul ei soț, René Angélil, l-a avut asupra vieții sale: „Ne...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Brad Pitt, motiv de ceartă între Jennifer Aniston și Jim Curtis. Ce susțin surse apropiate cuplului
Adevarul
De la prețuri de lux la tone de cireșe neculese. „Polonezii primesc 600 de euro pe hectarul de măr. Și mai...
Newsweek
Cine va crește pensiile și va sprijini pensionarii? Un guvern PSD sau unul PNL-USR-UDMR?
Digi FM
Daciana Sârbu și Victor Ponta au divorțat cu un an înainte să se afle public: „N-am vrut să ajung în situația...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
Martin Scorsese spune că fiecare pagină din scenariul pentru „Taxi Driver” a fost „ca o lamă de ras”: Trebuia...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...