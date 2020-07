Cîțu: Numărul companiilor care au accesat IMM Invest ar putea trece azi de 10.000. Care este suma finanțărilor

Numărul de companii care au accesat programul IMM Invest este posibil să treacă, miercuri, de 10.000, iar volumul finanţărilor să ajungă la 10 miliarde de lei, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, la începutul şedinţei de Guvern de miercuri.

"Ar trebui să avem astăzi sau cel mai târziu mâine decizia Comisiei Europene în legătură cu programul pentru companii mari, schema de ajutor pentru garanţii. Ar trebui astăzi sau mâine. Vine exact la timp pentru programul de relansare. Şi o să vă dau până la sfârşitul şedinţei şi un update pe IMM Invest, dar astăzi cred că depăşim şi cifra de 10.000 de companii şi ne apropiem de 10 miliarde. Ar trebui să ne gândim la rectificare dacă şi cu cât suplimentăm", a declarat Florin Cîţu, citat de Agerpres.

Premierul Ludovic Orban a menţionat că Executivul este dispus să suplimenteze plafonul în măsura în care va fi necesar, atâta vreme cât există cerere şi disponibilitate din partea băncilor pentru finanţare.

"La rectificare va trebui să suplimentăm. Până atunci vom epuiza plafonul", a spus Cîţu.

Florin Cîţu a mai afirmat că în prima lectură se va afla ordonanţa privind programul IMM Leasing de echipamente şi utilaje.

IMM Invest este un program de finanțare a microîntreprinderilor din România, prin care statul asigură până la 90% din valoarea creditului. Dobânda creditelor este subvenţionată integral de stat cel puţin până la final de an, zero comisioane legate de garanţia statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanţiei este de până la 72 de luni.

Redactor: Alexandru Costea