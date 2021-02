CERT-RO: Hackerii se folosesc de imaginea Digi și oferă premii false

Hackerii au reluat o campanie care vizează milioane de utilizatori și susțin ca oferă premii în numele companiei Digi, după ce au direcţionat internauţii către pagini compromise. Centrul de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică a lansat o alertă publică pentru a atrage atenţia asupra pericolelor la care se expun utilizatorii accesând astfel de pagini . De data aceasta, infractorii informatici sunt mai periculosi şi mai atenţi la detalii, spun experţii.

Atacul are ca ţintă clienţii companiei Digi, atac ce foloseşte ca momeală un sondaj aleatoriu la care, desigur, doar 100 de utilizatori norocoşi care au fost extrași la întâmplare pot să primească şansa de a castiga un smartphone.

Un tânăr care a înțeles la timp că se află pe un site compromis a încercat să intre în jocul hackerilor. A făcut o captură de ecran în momentul în care i se cerea să aprecieze serviciile companiei vizate. Pentru ca totul să pară cât mai real, erau afişate inclusiv comentarii care să ofere încredere victimelor, se arată în sesizarea pe care tânărul a făcut-o autorităţilor:

"Compania noastră nu a derulat şi nu va derula o campanie care să poată utiliza astfel de mecanisme. Este o campanie pe care am încercat să o aducem în atenţia publicului şi a utilizatorilor de internet în repetate rânduri, o monitorizăm activ şi încercăm să luăm toate măsurile posibile pentru a dimina riscurile împotriva clienţilor noştri, filtrăm activ domeniile maliţioase", explică Mihai Ion Aurelian, analist în securitatea informaţiei la Grupul Digi.

CERT-RO și poliţia cercetează tentativa de fraudă

Paginile compromise au fost suspendate, iar acum CERT-RO împreună cu poliţia cercetează cât de departe au ajuns atacatorii cu această nouă tentativă de fraudă. Principala suspiciune: au vrut sa fure datele oamenilor ca mai apoi sa le vanda pe piata neagră.



"Sunt două modalitati prin care atacatorii pot monetiza: Pot vinde mai departe pe darknet sau pe formurui dedicate hackerilor aceste date care sunt f bine platite, cred ca spre exemplu un card datele unui card bancar din UE e peste 50 de euro ca prt pe o astfel de piata, dar pot totodata sa sa incerce sa ne extraga bani din cont", a declaraat Mihai Rotariu, purtător de cuvânt CERT-RO.

Experţii cyber spun că dacă utilizatorii sunt atenți, pot evita astfel de atacuri.

"E destul de simplu in acest caz sa ne dam seama, daca eram atenti la acel link vizitat, observam ca nu mergem pe canalul oficial digi.ro ci pe winers.click, trebuie sa spune cam atacatorii se perfectioneaza in a si modifica metoda de atac, textul in limba romana este din ce in ce mai bun", mai spune Mihai Rotariu, purtător de cuvânt CERT-RO.

"Să nu acţioneze în grabă, atacatorii informatici exploatând emoţiile utilizatorului şi câştigurile uşoare pe care acesta ar putea să le aibă.

tocmai de aceea e bine sa floseasaca si solutii de securitateiar În cazul in care unul dintre clienţii noştri sau orice utilizator a căzut din păcate victimă a unei astfel de tentative de fraudă sau poate au sesizat eventuale activităţi suspecte îl rugăm şi încurajăm să ne anunţe de îndată", transmite Mihai Ion Aurelian, analist în securitatea informaţiei, la Grupul Digi.

Specialiştii CERT-RO atrag atenţia că hackerii se folosesc şi de imaginea companiilor de curierat, retailer sau a companiilor aeriene. În general, companii cu reputaţie ale căror mesaje ajung de regulă la milioane de oameni.