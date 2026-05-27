Grupul DIGI a contribuit cu peste 712 milioane de lei la bugetul de stat în primele 5 luni din 2026

În perioada ianuarie – mai 2026, Grupul DIGI a virat la bugetul consolidat al României peste 712 milioane de lei, sumă care reprezintă taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor companiei de telecomunicații și ale tuturor entităților din Grup, active pe plan local.

De peste trei decenii, DIGI aduce pe piața autohtonă servicii de telecomunicații fixe și mobile superioare bazate pe tehnologii moderne, la prețuri corecte, avantajoase și competitive, de care se bucură, milioane de abonați. Compania pune în practică o viziune de business solidă, prin investiții constante în infrastructură, cu scopul de a face conectivitatea mai accesibilă.

Despre Grupul DIGI

DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

Soluțiile de conectivitate și comunicații electronice convergente furnizate de DIGI se bazează pe rețele moderne de fibră optică și tehnologii de ultimă generație. DIGI pune la dispoziția clienților săi și o ofertă diversificată de conținuturi online, radio și TV: sport (Digi Sport), știri (Digi24), filme, documentare, muzică și serviciul de content Digi TV.

Editor : A.D.V.