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(P) Cum ajunge o singură companie privată să genereze 0,8% din PIB-ul României: Povestea banilor care rămân în țară

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Kaufland Vișeu de Sus (1)
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Cifrele din economie au adesea un defect: sunt prea mari pentru a fi înțelese cu ușurință. Când auzim că o singură companie privată, precum Kaufland, generează prin întreaga sa activitate 0,8% din Produsul Intern Brut (PIB) al României, tentația este să privim datele ca pe o simplă statistică dintr-un raport fiscal. În realitate, în spatele acestui procent se ascunde o rețea uriașă de oameni, fabrici, producători și comunități locale.

Un procent din PIB nu se naște în birouri, ci pe teren. El capătă sens în momentul în care înțelegem ce se întâmplă cu banii pe care românii îi lasă la casele de marcat și cum se transformă aceștia în motor de dezvoltare pentru afacerile de lângă noi.

Circuitul banilor: De la casa de marcat, înapoi în comunitate

Mecanismul prin care un mare retailer sprijină economia locală este simplu, dar de mare impact. Lanțul de aprovizionare funcționează ca un multiplicator de valoare. Mai exact, din fiecare euro cheltuit de clienți la casele Kaufland, 65 de cenți merg direct către afaceri locale.

Acești bani rămân în țară și se transformă în salarii pentru angajații din firmele românești, în combustibil pentru transportatorii locali, în tehnologie pentru producătorii locali și în contribuții care ajung la bugetul de stat.

Impactul real se vede în ceea ce economiștii numesc „valoare adăugată indusă”. Studiile arată că pentru fiecare euro de valoare adăugată brută generată în mod direct de Kaufland, alți 3,27 euro sunt generați indirect și indus în economia românească. Este efectul de domino: magazinul are nevoie de marfă, producătorul de ambalaje, tipografia de hârtie, iar fermierul de logistică. O întreagă industrie orizontală prinde viață.

2.500 de parteneri români și plăți de peste 3 miliarde de euro

Pentru ca produsele românești să nu fie doar o excepție pe raft, ci nucleul ofertei, este nevoie de parteneriate pe termen lung. Relația dintre un mare lanț de magazine și furnizori arată o realitate bazată pe interdependență.

Din totalul de aproximativ 3.200 de furnizori cu care rețeaua colaborează, circa 2.500 sunt companii din România. Vorbim despre o pondere uriașă, care demonstrează că piața locală are capacitatea de a susține standarde înalte de calitate și volum.

Această colaborare s-a tradus, doar în anul financiar 2025, în plăți importante: Kaufland a plătit 3,05 miliarde de euro către furnizorii români. Această sumă reprezintă aproximativ 80% din cheltuielile totale ale companiei cu furnizorii. Practic, marea majoritate a bugetului de achiziții al retailerului este direcționată strategic către business-uri care activează, produc și plătesc taxe în România.

Dincolo de cifre: Valoarea care rămâne acasă

Atunci când un client pune în coș un produs românesc, impactul economic capătă chipuri umane. Înseamnă o fermă de familie care primește predictibilitatea unui contract stabil și își poate cumpăra un solar modern. Înseamnă o fabrică de lactate sau un producător de mezeluri care pot păstra sute de locuri de muncă în comunități unde alternativele sunt puține.

Valoarea păstrată în economia locală oferă cel mai important activ pentru viitorul unei țări: stabilitatea. Într-o economie globală plină de incertitudini și lanțuri logistice fragile, faptul că 80% din cheltuielile unui gigant comercial merg către producători locali reprezintă o plasă de siguranță.

Editor : A.D.V.

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