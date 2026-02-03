Live TV

De ce rămân unii angajați ani la rând în aceeași companie, într-o piață în care joburile se schimbă tot mai des

Florin Bâlcan, CEO Provident Financial România

Într-o perioadă în care mulți angajați schimbă locul de muncă după doar câțiva ani, există și companii în care oamenii aleg să rămână pe termen lung. Elena și Claudiu sunt doi dintre angajații Provident Financial România care spun că echilibrul dintre viața profesională și cea personală a devenit unul dintre motivele pentru care nu caută un alt job.

Elena, în vârstă de 38 de ani, spune că pentru ea contează să își poată organiza programul astfel încât să mai aibă energie și pentru viața personală după muncă. Claudiu, manager cu peste două decenii de experiență, încearcă la rândul său să creeze pentru echipa pe care o coordonează un ritm de lucru eficient, dar sustenabil, în care oamenii să nu ajungă la epuizare.

Pentru tot mai mulți angajați, munca nu mai înseamnă doar salariul de la finalul lunii. Flexibilitatea, stabilitatea și un mediu în care oamenii pot rămâne pe termen lung au devenit criterii tot mai importante în alegerea unui loc de muncă. După anii de pandemie, lucrul hibrid, preocuparea pentru sănătatea mintală și timpul liber real au trecut de la beneficii opționale la așteptări firești.

În acest context, Provident Financial România a obținut certificarea Top Employer, o recunoaștere internațională acordată în urma unui audit independent care evaluează practicile de resurse umane și modul în care companiile își sprijină angajații.

Ce înseamnă certificarea Top Employer

Certificarea este acordată de Top Employer Institute și presupune evaluarea a aproape 300 de practici de resurse umane, de la recrutare și integrarea noilor angajați până la dezvoltarea profesională, wellbeing și politici de retenție.

Pentru angajați, această certificare funcționează ca o confirmare că regulile sunt clare, iar practicile interne sunt aplicate în mod consecvent, nu doar declarativ.

Certificarea Top Employer demonstrează, printr-un proces independent și riguros, că angajamentul nostru de a fi un loc de muncă cu adevărat bun a devenit realitate. Pentru prima dată, toate piețele europene în care activează Provident au fost certificate împreună, ceea ce confirmă nivelul de aliniere și coerență pe care l-am construit la nivel regional. Această recunoaștere ne confirmă că practicile noastre de resurse umane sunt solide, aplicate în mod real și comparabile cu cele mai bune standarde internaționale, dar este, în același timp, un reper clar pentru îmbunătățire continuă”, afirmă Florin Bâlcan, CEO Provident Financial România.

Certificarea a fost obținută simultan în România, Polonia, Cehia și Ungaria, marcând prima evaluare unitară a tuturor piețelor europene ale companiei.

Zile libere suplimentare și programe de wellbeing

Unul dintre beneficiile concrete apreciate de angajați este politica de timp liber. Fiecare angajat beneficiază de patru zile de wellbeing pe an – câte una pe trimestru – care pot fi luate fără justificare, pur și simplu pentru odihnă sau pentru rezolvarea unor nevoi personale.

În plus, compania acordă zile de concediu suplimentare în funcție de vechime:
• o zi liberă după 3 ani în companie,
• două zile după 5 ani,
• trei zile după 10 ani,
• patru zile după 15 ani.

Astfel, un angajat cu 15 ani de experiență în companie poate ajunge la opt zile suplimentare de concediu anual peste cele prevăzute de lege.

În paralel, compania oferă acces la ședințe de terapie pentru angajați, recunoscând faptul că presiunea profesională se acumulează și trebuie gestionată corect. De asemenea, toate angajatele beneficiază de sesiuni gratuite de screening pentru cancerul de sân, o inițiativă importantă în condițiile în care aproximativ 75% dintre angajații companiei sunt femei.

Integrare mai ușoară pentru a noilor angajați

Un alt element evaluat în cadrul certificării este modul în care noii angajați sunt integrați în companie. Fiecare persoană nou-venită primește sprijinul unui „buddy” – un coleg cu experiență care o ajută să se familiarizeze cu activitatea și echipa.

Deși formal această etapă durează aproximativ o lună, în practică relația continuă adesea și după perioada de onboarding, facilitând integrarea și adaptarea în noul colectiv.

Stabilitatea, un avantaj rar pe piața muncii

În prezent, aproximativ 400 dintre angajații Provident au peste 10 ani vechime în companie, un indicator rar întâlnit pe piața muncii din România, unde schimbarea jobului a devenit frecventă.

Pentru candidați, această stabilitate este un semnal că retenția angajaților nu este rezultatul constrângerilor, ci al unui mediu de lucru predictibil și al unor politici interne care funcționează pe termen lung.

Pentru Elena și Claudiu, certificarea obținută recent nu este doar o recunoaștere externă, ci confirmarea unei experiențe pe care o trăiesc deja zi de zi: un loc de muncă în care performanța profesională poate coexista cu timpul și energia necesare pentru viața personală.

Editor : A.D.V.

