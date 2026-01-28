Live TV

Invizibilii: Cum prind poveștile culoare prin arta unei tinere artiste

De la 11 ani, Denisse a descoperit în pictură mai mult decât o pasiune. A devenit modul prin care își exprimă ideile, emoțiile și felul de a vedea lumea. Susținută de familie și ghidată de dorința de a se perfecționa constant, a învățat ce înseamnă răbdarea, disciplina și curajul de a crea. Talentul, curiozitatea și nevoia de a explora mereu ceva nou au transformat arta într-un drum pe care îl urmează cu dedicare.

Astăzi, la 17 ani, Denisse este bursieră în programul Bursele stART, unde își dezvoltă tehnicile, participă la concursuri și proiecte artistice și descoperă cum poate transforma ideile în lucrări care spun o poveste. Pentru ea, fiecare tablou este o oportunitate de a învăța și de a evolua. Iar visul ei prinde contur cu fiecare provocare artistică.

Denisse este una dintre cele peste 400 de tinere talente sprijinite prin Bursele stART, sub umbrela Invizibilii – un proiect susținut de Provident Financial România și dezvoltat în parteneriat cu Asociația Școala de Valori, Asociația The Social Incubator, Asociația Pot să ajut și Romanian Business Leaders.

Unul dintre grupurile vulnerabile susținute prin Invizibilii este cel al tinerilor talentați din medii defavorizate, la fel ca Denisse. Copii și adolescenți cu potențial, a căror pasiune are nevoie de încredere, îndrumare și sprijin financiar. În fiecare an, 60 de tineri talentați în domenii precum pictură, desen, dans, muzică, actorie, scriere creativă, fotografie sau v-logging beneficiază de burse și mentorat prin programul Bursele stART.

În plus, pentru celelalte categorii vulnerabile, proiectul Invizibilii oferă beneficii concrete, precum:

  • cursuri de recalificare și consiliere profesională,
  • sprijin pentru angajare legală,
  • educație financiară și digitală pentru pensionari aflați în risc de sărăcie și excluziune socială,
  • mentorat și integrare socială pentru șomeri peste 55 de ani și muncitori la negru,
  • activități dedicate familiilor monoparentale.

Până la finalul anului 2025, proiectul a susținut peste 6.000 de beneficiari direcți, cu o investiție totală de 760.000 de euro. Însă impactul real se vede dincolo de cifre: în curajul tinerilor ca Denisse, care aleg să-și urmeze pasiunea, chiar și atunci când drumul nu e ușor.

Intră și tu pe www.invizibilii.ro și dă-le voce.

