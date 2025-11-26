Invizibilii: Cum prind poveștile glas pe scenă, prin vocea unui tânăr artist

Live TV

De mic, Andrei Beterenghe a crescut cu povești, iar teatrul a devenit locul în care poate crea propriile lumi. A învățat ce înseamnă emoția transmisă printr-un rol, atenția la detalii și magia conexiunii cu publicul. Drumul lui nu a fost mereu simplu, însă determinarea, curiozitatea și dorința de a deveni mai bun de la o zi la alta l-au adus aici.

Astăzi, la 17 ani, este bursier în programul Bursele stART, unde își exersează talentul, învață de la profesioniști și descoperă ce înseamnă cu adevărat să crești pe scenă. Pentru el, fiecare rol este o șansă de a spune o poveste. Iar visul lui prinde contur cu fiecare experiență trăită.

Andrei este unul dintre cei peste 400 de bursieri din cadrul Bursele stART, sub umbrela Invizibilii, un proiect susținut de Provident Financial România și dezvoltat în parteneriat cu Asociația Școala de Valori, Asociația The Social Incubator, Asociația Pot să ajut și Romanian Business Leaders.

Unul dintre grupurile vulnerabile sprijinite în cadrul Invizibilii este cel al tinerilor talentați din medii defavorizate, la fel ca Andrei. Copii talentați al căror curaj are nevoie încredere, direcție și sprijin financiar. În fiecare an, 60 de tineri talentați la pictură/desen, dans, actorie, muzică, v-logging, scriere creativă sau fotografie primesc astfel de sprijin prin Bursele stART.

În plus, pentru celelalte categorii vulnerabile, iată ce beneficia concrete oferă Invizibilii:
• cursuri de recalificare și consiliere profesională,
• sprijin pentru angajare legală,
• educație financiară și digitală pentru pensionari în risc de sărăcie și excluziune socială,
• mentorat și integrare socială pentru șomeri peste 55 de ani și muncitori la negru,
• activități dedicate familiilor monoparentale

Până la finalul anului 2025, proiectul vizează peste 6.000 de beneficiari, cu o investiție totală de 760.000 de euro. Dar impactul real se măsoară și altfel: în curajul celor ca Andrei, care continuă să-și urmeze pasiunea, chiar și atunci când drumul nu e ușor.

Intră și tu pe www.invizibilii.ro și dă-le voce.

Editor : A.D.V.

