KazMunayGas vrea să vândă o parte din deținerile sale din Europa, inclusiv până la 50% din activele din România (presă)

Foto: REUTERS/ Turar Kazangapov

Compania naţională de petrol şi gaze din Kazahstan, KazMunayGas, urmează să renunţe la o parte din activele europene, inclusiv din România, intenţionând să vândă până la 50% din deţinerile sale, a anunţat presa din Kazahstan, informează site-ul caliber.az

KMG International NV (KMGI), subsidiara deţinută integral de KazMunayGas, ar urma să fie o componentă cheie a vânzării, pe care Kazahstanul intenţionează să o realizeze în perioada 2026 - 2027. Agenţia pentru Protecţia şi Dezvoltarea Concurenţei a confirmat că licitaţia deschisă, în două etape, va permite investitorilor privaţi să achiziţioneze până la 50% din holding, care supervizează operaţiunile de rafinare şi de retail din Europa. 

„Tranzacţia are ca obiectiv atragerea unui partener strategic. În prezent, KMGI este deţinută integral de KazMunayGas şi este alcătuită din 28 de companii din România, Elveţia, Bulgaria, Georgia, Republica Moldova, Turcia şi Kazahstan. Holdingul deţine două rafinării în România - Petromidia şi Vega - un complex petrochimic, terminale şi o reţea de 1.400 de benzinării sub marca Rompetrol”, anunţă autorităţile din Kazahstan. 

KMGI se aprovizionează cu ţiţei atât din Kazahstan cât şi de la furnizorii internaţionali. După modernizarea rafinăriilor din România s-au efectuat lucrări similare la facilităţile KazMunayGas din Atyrau, Pavlodar şi Shymkent. Între 2017 şi 2021, veniturile anuale ale KMGI au fluctuat între 4,8 şi 11,6 miliarde de dolari, reflectând rolul semnificativ al holdingului în portofoliul energetic extern al Kazahstanului. 

Această planificată tranzacţie face parte dintr-o strategie mai amplă a KazMunayGas de a atrage investiţii strategice şi de a îmbunătăţi eficienţa operatională a operaţiunilor sale din Europa, în timp ce menţine o prezenţă solidă pe piaţa energiei globale.

