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Începe încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică. Anunțul făcut de Termoenergetica

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o persoana regleaza caldura din calorifer
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Termoenergetica informează că joi va începe etapizat încărcarea cu apă a instalaţiilor de alimentare cu energie termică şi efectuarea probelor de presiune.

„Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece. Ce trebuie să ştiţi? Fiecare asociaţie de proprietari va fi anunţată din timp, prin afişaj la intrarea în imobil, cu privire la ziua în care este programată încărcarea instalaţiei. Dacă în bloc sau în apartamente sunt în desfăşurare lucrări la instalaţiile de încălzire, vă rugăm să vă asiguraţi că acestea sunt finalizate înainte de data anunţată”, anunţă compania.

Asociaţiile de proprietari au responsabilitatea de a verifica dacă instalaţiile interioare sunt în stare corespunzătoare de funcţionare înainte de încărcarea cu apă, mai transmit reprezentanţii companiei.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numerele de telefon 031.9442 (mesaje preînregistrate) şi 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

Editor : A.P.

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