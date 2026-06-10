Oana Gheorghiu, despre situația TAROM: Singurul an cu profit „a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale”

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a arătat miercuri, într-un mesaj pe rețelele sociale, că TAROM are datorii de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei şi estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Ea spune că TAROM este prost gestionată, având un grad de ocupare a avioanelor de 70%, și că singurul an cu profit s-a datorat vânzării unor active.



„Adevărul despre TAROM, o companie aflată în zbor direct către eșec:

Datorii financiare ale companiei: 930 milioane RON;

Pierdere estimată pentru 2025: 186 milioane RON;

Grad de ocupare al aeronavelor: sub 70%, mult sub țintele asumate;

Capitaluri proprii negative: 105 milioane RON;

Profitul excepțional din 2024 a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale, nu din activitatea operațională reală. În ultimii 10 ani a fost singurul an „cu profit”. În fapt, un profit fals”, a scris Oana Gheorghiu miercuri pe Facebook.

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Ea apreciază că principala problemă a companiei nu este lipsa de potenţial, ci lipsa unei guvernanţe eficiente.

„Mai grav, compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care:

se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile;

se amână deciziile dificile;

conflictele de guvernanță blochează reforma.

În discuțiile directe cu managementul și în documentele analizate a devenit evidentă lipsa unei strategii coerente pe termen lung, lipsa unei viziuni clare privind competitivitatea companiei și o confuzie periculoasă între rolul comercial al companiei și influența politică asupra conducerii.

Un lucru trebuie spus foarte clar: Nu poți salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poți cere performanță fără independența reală a Consiliului de Administrație, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială și fără o strategie industrială serioasă pentru aviația românească”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

„TAROM are un rol strategic”

Ea consideră că pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanţei, obiective măsurabile, disciplină financiară şi un parteneriat strategic.

„TAROM are un rol strategic pentru România pentru conectivitate, pentru securitate și mobilitate, pentru poziționare regională, pentru locuri de muncă, pentru infrastructură tehnică și know-how acumulat în zeci de ani.

Ca TAROM să poată fi salvată, este nevoie urgentă de:

management de redresare;

profesionalizarea guvernanței;

obiective măsurabile;

disciplină financiară;

și un parteneriat strategic capabil să aducă performanță reală.

Fereastra de timp este însă foarte mică. După ce ani de zile a fost ținută în viață „pe aparate”, salvarea TAROM doar prin ajutoare de stat va deveni aproape imposibilă.

Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Editor : B.P.