Live TV

Oana Gheorghiu, despre situația TAROM: Singurul an cu profit „a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale”

Data publicării:
Cursă Tarom
Cursă Tarom. Foto: Profimedia
Din articol
„TAROM are un rol strategic”

Viceprim-ministra Oana Gheorghiu a arătat miercuri, într-un mesaj pe rețelele sociale, că TAROM are datorii de aproximativ 930 de milioane de lei, capitaluri proprii negative de 105 milioane de lei şi estimează pentru acest an pierderi de 186 de milioane de lei. Ea spune că TAROM este prost gestionată, având un grad de ocupare a avioanelor de 70%, și că singurul an cu profit s-a datorat vânzării unor active.

„Adevărul despre TAROM, o companie aflată în zbor direct către eșec:

  • Datorii financiare ale companiei: 930 milioane RON;
  • Pierdere estimată pentru 2025: 186 milioane RON;
  • Grad de ocupare al aeronavelor: sub 70%, mult sub țintele asumate;
  • Capitaluri proprii negative: 105 milioane RON;

Profitul excepțional din 2024 a venit din vânzarea de active și tratamente contabile excepționale, nu din activitatea operațională reală. În ultimii 10 ani a fost singurul an „cu profit”. În fapt, un profit fals”, a scris Oana Gheorghiu miercuri pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ea apreciază că principala problemă a companiei nu este lipsa de potenţial, ci lipsa unei guvernanţe eficiente.

„Mai grav, compania TAROM pare prinsă într-un cerc vicios în care:

  • se vând activele companiei pentru a acoperi pierderile;
  • se amână deciziile dificile;
  • conflictele de guvernanță blochează reforma.

În discuțiile directe cu managementul și în documentele analizate a devenit evidentă lipsa unei strategii coerente pe termen lung, lipsa unei viziuni clare privind competitivitatea companiei și o confuzie periculoasă între rolul comercial al companiei și influența politică asupra conducerii.

Un lucru trebuie spus foarte clar: Nu poți salva o companie strategică doar din discursuri patriotice. Nu poți cere performanță fără independența reală a Consiliului de Administrație, fără criterii profesionale reale, fără asumare managerială și fără o strategie industrială serioasă pentru aviația românească”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

„TAROM are un rol strategic”

Ea consideră că pentru redresarea TAROM sunt necesare un management de redresare, profesionalizarea guvernanţei, obiective măsurabile, disciplină financiară şi un parteneriat strategic.

„TAROM are un rol strategic pentru România pentru conectivitate, pentru securitate și mobilitate, pentru poziționare regională, pentru locuri de muncă, pentru infrastructură tehnică și know-how acumulat în zeci de ani.

Ca TAROM să poată fi salvată, este nevoie urgentă de:

  • management de redresare;
  • profesionalizarea guvernanței;
  • obiective măsurabile;
  • disciplină financiară;
  • și un parteneriat strategic capabil să aducă performanță reală.

Fereastra de timp este însă foarte mică. După ce ani de zile a fost ținută în viață „pe aparate”, salvarea TAROM doar prin ajutoare de stat va deveni aproape imposibilă.

Fie începem acum reforma reală la TAROM, fie compania va continua să fie vândută pe bucăți doar pentru a mai cumpăra puțin timp”, a mai spus Oana Gheorghiu.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
eugen tomac nicusor dan cotroceni
1
Kelemen Hunor: Avea dreptate Nicușor Dan când a venit cu Eugen Tomac. Partidele nu au...
accident tir-constanta-politie locala colaj
2
Un polițist local i-a dat cu spray lacrimogen și l-a lovit cu picioarele pe șoferul...
grafic crestere bani
3
Reacție în lanț a băncilor după amenzile din dosarul ROBOR. Ce spun BT, BCR, BRD...
INSTANT_COTROCENI_DAN_RUTTE_NAWROCKI_30_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
4
Planul B de guvernare. Ce nume de premier ia în calcul Nicușor Dan dacă Executivul condus...
vladimir putin la birou
5
Panică la Kremlin. Serviciile secrete au oprit camerele de supraveghere din jurul lui...
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Digi Sport
Macabru! Ce înseamnă 168, numărul afișat de toți jucătorii din Iran la sosirea la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
piloți in cabina de avion
„Proiectul Icarus”. Un pilot este acuzat că a zburat 17 ani fără licență, timp în care a operat peste 900 de zboruri
Shanghai Brace The Threats Of Tropical Tsunami, China - 30 Jul 2025
Compromis la Bruxelles privind despăgubirile pentru pasagerii afectați de întârzieri și anulări de zboruri
BUCURESTI - GUVERN - PRIM-MINISTRU - DECLARATII DE PRESA - 30 DE
Raport de la Guvern: Zeci de companii ale statului sunt conduse de directori cu mandatele expirate
Avion al companiei Lufthansa. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Profimedia
Un avion Lufthansa a căzut brusc cu botul pe sol, după ce i-a cedat trenul de aterizare, la Frankfurt. Mai multe persoane, rănite
apa aeroport cluj
„Salvăm apă, salvăm PET-uri”. Încă un aeroport important din țară intră pe lista celor care oferă pasagerilor apă potabilă gratuită
Recomandările redacţiei
cos cu alimente de baza
Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază a fost...
Eugen Tomac, premierul desemnat, și Nicușor Dan.
Eugen Tomac se întâlnește azi cu Nicușor Dan. Ce vor discuta cei doi...
EP-184287C_Plenary_5_EIB
Nicu Ștefănuță cere Comisiei Europene un mecanism rapid de...
Nicușor Dan și Eugen Tomac.
„Nicușor Dan și-a încălcat grosolan propriul principiu”, acuză...
Ultimele știri
Patriarhul rus, Kirill, inclus pe lista sancțiunilor Uniunii Europene. De ce decizia a fost luată abia acum
SUA cer țărilor europene să impună restricţii de călătorie mai stricte, pentru a combate răspândirea virusului Ebola
Ungaria a transmis Comisiei Europene versiunea revizuită a PNRR. Controverse la Bruxelles după acordul pentru 16,4 miliarde de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Au crescut-o ca pe propria fiică. După 14 luni, familia a aflat că "fetița" avea de fapt 37 de ani și un...
Cancan
Cu ce boală fusese diagnosticat Alexandru, medicul mort la Floreasca? Ultima discuție cu un coleg te va lăsa...
Fanatik.ro
Cristi și Adelina Chivu l-au nășit la Mykonos pe milionarul român! Evenimentul a fost organizat în mare secret
editiadedimineata.ro
Imigrația, alegerile și inteligența artificială au dominat dezinformarea din Spania și Portugalia. Ce...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Răzvan Lucescu în momentul în care a primit cea mai grea întrebare legată de tatăl său...
Adevărul
Cum verifici online dacă ai datorii la ANAF în 2026. Pașii pe care trebuie să îi urmezi
Playtech
Orașul românesc care renaște la granița cu războiul. Cum a devenit un punct-cheie pentru Europa
Digi FM
Loredana Groza și Fuego, "întâlnire pe nevăzute la piață". Ce au cumpărat cei doi artiști de la tarabele cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Și-a distrus cariera "în dormitor" și a spus tot: "Când pășeam pe teren, nu mai aveam forță în picioare"
Pro FM
„Palermo nu este de închiriat!” Dua Lipa a blocat centrul orașului pentru nunta ei de lux, iar acum vrea să...
Film Now
Julie Newmar, Catwoman din anii ’60, declarații surprinzătoare: „Bărbații ar trebui să conducă industria...
Adevarul
„Războiului stelelor”. Sateliți militari ruși s-au apropiat de unul comercial finlandez care furnizează...
Newsweek
Tomac anunță mai mulți bani pentru pensii. Indexarea costă 2.000.000.000€. De unde îi poate lua?
Digi FM
Turistă revoltată de suma plătită pentru două înghețate la Roma: „Capcană pentru turiști”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Are 70 de ani, a devenit mamă la 46, dar nu regretă. Geena Davis: „Sunt fericită că am avut copii târziu...
UTV
Anca Dinicu și Georgian Păun s-au despărțit. Actrița a făcut anunțul la un an și jumătate după ce a devenit...