(P) Cum pot companiile să își optimizeze flotele cu un singur card de combustibil?

Pentru orice manager care gestionează flota unei multinaționale sau mici afaceri, provocarea de a monitoriza tranzacțiile efectuate de șoferi poate deveni un obstacol financiar și birocratic major. Soluția ideală pentru ambele părți este cardul de combustibil DKV Fleet Card.

Acesta le permite șoferilor să alimenteze fără numerar și să acceseze diverse servicii auto conexe. Managerilor le oferă posibilitatea să acceseze o situație detaliată a tuturor tranzacțiilor, clasificate după numărul de înmatriculare sau numele șoferului.  Utilizarea cardurilor de combustibil contribuie la o mai bună gestionare a lichidității, deoarece elimină plățile directe din cashflow-ul companiei. În locul chitanțelor individuale, toate tranzacțiile sunt centralizate într-o singură factură bilunară, ușor de urmărit și de gestionat.

Companiile care folosesc DKV Fleet Card au acces la platforma digitală DKV Cockpit, unde managerii pot administra cu ușurință flota auto – indiferent de numărul de vehicule sau structura acesteia. Companiile pot beneficia de opțiuni convenabile pentru decontarea alimentărilor (inclusiv a încărcărilor electrice), a taxelor de pod sau rovinietă și a unei game diversificate de servicii conexe. Utilizatorii DKV Fleet Card au acces la una dintre cele mai extinse rețele de stații pentru servicii de mobilitate din România: aproximativ 1.300 de benzinării, 400 de stații de alimentare pentru combustibili alternativi (precum GPL), 2.700 de puncte de încărcare și 300 de service-uri auto, precum și spălătorii auto.

În plus, clienții beneficiază de mai multă libertate pe traseu și prețuri competitive. Securitatea tranzacțiilor este garantată prin măsuri multiple de protecție, iar administratorii dispun de un control complet și personalizat: pot emite carduri noi la cerere, stabili limite de alimentare sau aloca bugete specifice pentru fiecare vehicul. Toate aceste operațiuni sunt realizate online, rapid și eficient.

Un alt beneficiu major este centralizarea costurilor într-o singură factură, care oferă transparență și eficiență în gestionarea cheltuielilor de mobilitate. În plus, aceste facilități digitale ale cardurilor de combustibil sunt integrate natural într-un ecosistem digital complet. DKV Fleet Management Software este un modul integrat în platforma de client, care oferă acces rapid la rapoarte, alerte, analize și informații esențiale despre utilizarea DKV Fleet Card pentru fiecare vehicul în parte. Cu notificări automate pentru inspecțiile tehnice, ce pot fi accesate prin cardul de combustibil, și o imagine de ansamblu asupra flotei, companiile pot lua decizii strategice mai rapide și mai bine informate.

Toate aceste soluții digitale sunt susținute de o experiență de consultanță personalizată, rezultatul experienței îndelungate, de aproape un secol, a companiei în industria mobilității rutiere. Cu aproximativ 425.000 de clienți activi în peste 50 de țări europene, DKV Mobility este astăzi un lider european în furnizarea de servicii de mobilitate pentru transportul rutier – un partener de încredere pentru companiile care activează în România și își doresc un parc auto eficient și mereu în mișcare.

