Emisarii rus și american Kirill Dmitriev și Steve Witkoff au avut sâmbătă discuții în Florida referitoare la Ucraina

Emisarii american şi rus, Steve Witkoff şi Kirill Dmitriev, au afirmat că au avut sâmbătă discuţii "constructive" în cursul unei întâlniri în Florida, în cadrul medierii SUA în încercarea de a pune capăt războiului în Ucraina, relatează AFP, preluată de Agerpres.



„Suntem încurajaţi de această reuniune care arată că Rusia se străduieşte să lucreze pentru pacea în Ucraina”, a scris Witkoff pe platforma X, salutând un schimb de opinii „productiv”.

El a precizat că din delegaţia americană au mai făcut parte secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, şi ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner.



"Reuniune constructivă cu delegaţia americană însărcinată cu procesul de pace. Discuţie de asemenea productivă privind grupul de lucru economic americano-rus", a reacţionat la rândul său, tot pe X, Kirill Dmitriev.

Anterior, o sursă apropiată negocierilor declarase pentru AFP că aceste convorbiri începuseră la 08:00, ora Coastei de Est a SUA (13:00GMT) şi că Dmitriev sosise la Miami.



Niciuna din părţi nu a oferit detalii despre conţinutul precis al discuţiilor.



În ianuarie, în marja Forumului Economic de la Davos, Kirill Dmitriev, se întâlnise deja cu Steve Witkoff şi Jared Kushner.



Emisar al Kremlinului pentru investiţii şi dezvoltare economică, Dmitriev se deplasase de asemenea la sfârşitul lunii decembrie la Miami pentru discuţii asupra Ucrainei cu reprezentanţi americani.



Această nouă întâlnire în Florida intervine înaintea unui posibil al doilea ciclu de convorbiri la Abu Dhabi între negociatori ruşi, americani şi ucraineni.



Reuniunea ar urma să aibă loc în această duminică, chiar dacă preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a evocat în cursul săptămânii posibilitatea ca ea să fie amânată din cauza tensiunilor în desfăşurare între Washington şi Teheran.



Convorbirile, sub mediere americană, sunt foarte dificile şi se împiedică în special de problema teritorială, Rusia cerând ca Kievul să-i cedeze întreaga zonă Donbas (compusă din regiunile Lugansk şi Doneţk) în estul Ucrainei.

