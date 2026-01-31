Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, în direct la Digi24, că limitarea accesului copiilor și adolescenților la rețelele sociale trebuie analizată urgent. El a avertizat că „am ajuns la ceasul al 12-lea” și că lipsa unor măsuri ar putea avea un impact social grav asupra generațiilor viitoare. Oficialul a comparat problema rețelelor sociale cu tutunul, reclamele la alcool și jocurile de noroc, subliniind că „copiii au devenit targetul lor”.

Întrebat care sunt motivele pentru care a făcut apel la o limitare a accesului pe rețelele de socializare pentru adolescenți, în România, Arafat a spus că a transmis aceste idei „ca persoană fizică” și nu „din poziția de șef al DSU”.

„Cred că orice cetățean dacă stă și analizează ce se întâmplă, o să vadă că deja ne confruntăm cu situații care pot fi corelate clar cu rețelele de socializare și cu accesul excesiv și manipulat al copiilor și adolescenților pe aceste rețele. Putem să vedem acest lucru nu numai în România, și în alte părți”, a declarat acesta.

„Nu degeaba mai multe țări au început să vorbească, au analize, au studii. În plus, există problema impactului asupra sănătății militare. Noi riscăm, dacă nu se iau măsuri de limitare, de reglementare a accesului la aceste rețele de socializare, ca generațiile viitoare să aibă probleme foarte mari de integrare în societate și să aibă probleme foarte mari de comportament în societate, mai ales după ce vor ieși din școli, după ce devin adulți”, a completat Arafat.

Acesta a afirmat că „este momentul să începem să analizăm”: „Am ajuns la ceasul al 12-lea, adică dacă închidem ochii și nu recunoaștem că există o problemă serioasă în curtea noastră, și când zic în curtea noastră, nu neapărat a României, a oricărei țări unde accesul este liber și unde copiii la 5 ani, la 7 ani, la 10 ani stau pe ecrane de dimineață până seară, în școală, peste tot. Dacă noi nu suntem atenți, clar că ne vom confrunta cu probleme foarte grave în viitor și care vor avea un impact social pe care cred că nici nu putem să ni-l închipuim la acest moment. Impactul respectiv va avea, bineînțeles, repercusiuni asupra societății la toate nivelurile ei”, a spus șeful DSU.

De asemenea, el a punctat că „soluția optimă trebuie identificată la nivel de Parlament, trebuie luate decizii”.

Arafat a explicat că „există o propunere la nivel parlamentar: „Așa că există o inițiativă legislativă la nivel parlamentar și cred că asta este cel mai sănătos lucru,”.

„Nu cred că există o soluție unică”

Despre cele mai recente evenimente tragice din România în care au fost implicați copii, crima din județul Timiș și atacul a trei minori asupra unui taximetrist, Arafat a spus: „Mă îngrijorează, pentru că într-adevăr, vârstele respective sunt vârste în care copiii în mod normal sunt la joacă, nu la agresiuni. (...) Clar că trebuie să luăm problema asta foarte serios și trebuie să vedem care sunt soluțiile”.

„Una este reglementarea accesului la rețelele de socializare, după care vine partea de educare la școli, partea de educație de la vârstă fragedă, de când sunt la primele clase, așa cum se întâmplă în țări precum Finlanda, de exemplu, unde un copil la școala primară primește educație despre cum să evalueze știrile, cum să se uite pe rețelele de socializare, cum să se uite critic la aceste rețele și să nu ia de bine orice e acolo”, a mai afirmat el.

Întrebat dacă consideră că o astfel de măsură ar fi privită într-un mod negativ în societate, Arafat a spus:

„Există și oameni care vin cu argumente împotrivă, este normal, există și oameni care nu cred că asta va rezolva problema, dar marea majoritate sunt părinți care au scris că trebuie deja luată o măsură și vedem că acest lucru se discută deja și în alte țări europene și în afara spațiului european. Trebuie dezbatere pe această temă și trebuie găsite soluțiile împreună, să scădem la un consens că există o problemă”.

Șeful DSU a declarat că această problemă cu rețelele de socializare este similară cu „accesul la tutun, reclamele la alcool, reclamele la alte consumabile ca băuturile energetice și jocurile de noroc”.

„Toate aduc bani cuiva și e clar că copiii au devenit targetul lor”, a punctat el.

