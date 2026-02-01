Live TV

printul andrew
Foto: Getty Images
Ce mai includ documentele  Excluşi din cercurile regale

Premierul britanic Keir Starmer a declarat, sâmbătă, că fostul prinț Andrew Mounbatten-Windsor ar trebui să depună mărturie în faţa unei comisii a Congresului SUA cu privire la legăturile sale cu defunctul pedofil Jeffrey Epstein, în urma unor noi dezvăluiri, relatează The Guardian și Reuters

Starmer, care se află în Japonia pentru o întâlnire cu premierul Sanae Takaichi, a fost întrebat de jurnalişti dacă fostul prinţ ar trebui să prezinte scuze victimelor fostului finanţist şi să depună mărturie despre ceea ce ştia privind ilegalităţile comise de acesta.

Mounbatten-Windsor, care a fost deposedat de titlurile sale anul trecut pe fondul consecinţelor prieteniei sale cu miliardarul, apare în mod repetat în ultima tranşă de dosare Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA.

Fratele regelui apare fotografiat aplecat peste o femeie care zace pe podea. 

Foto: Profimedia Images
Foto: Profimedia Images

Citește și: VIDEO Noile documente publicate în cazul Epstein: sute de mențiuni despre Trump, e-mailuri de la Musk, acuzații legate de Bill Gates

Ce mai includ documentele 

Documentele includ şi e-mailuri care indică faptul că Mountbatten-Windsor l-a invitat pe Epstein la Palatul Buckingham în septembrie 2010, la doi ani după ce acesta a fost condamnat pentru solicitare de fete de numai 14 ani pentru sex.

Anul trecut, Suhas Subramanyam, membru democrat al comitetului de supraveghere din Camera Reprezentanţilor, i-a cerut lui Mountbatten-Windsor să depună mărturie în cadrul anchetei privind modul în care guvernul SUA a gestionat cazul împotriva lui Epstein.

Subramanyam a spus că Mountbatten-Windsor „s-a ascuns de noi şi cred că va continua să încerce să se ascundă de persoanele care efectuează investigaţii semnificative în această chestiune”.

După publicarea celor mai recente dosare Epstein, Starmer a declarat: „În primul rând, am abordat întotdeauna această chestiune având în vedere victimele lui Epstein. Victimele lui Epstein trebuie să fie prioritatea numărul 1. În ceea ce priveşte necesitatea prezentării unor scuze, aceasta este o chestiune care ţine de Andrew. Dar da, în ceea ce priveşte mărturia, am spus întotdeauna că oricine deţine informaţii ar trebui să fie pregătit să le împărtăşească în orice formă i se cere să o facă. Nu poţi să te concentrezi asupra victimelor dacă nu eşti pregătit să faci asta”.

Documentele sugerează că, cu o lună înainte de invitaţia la Palatul Buckingham, Epstein îi sugerase lui Mountbatten-Windsor că ar putea aranja o cină cu o rusoaică „deşteaptă, frumoasă şi de încredere”, în vârstă de 26 de ani. Mountbatten-Windsor ar fi răspuns că ar fi „încântat” să o cunoască pe femeie. De asemenea, l-a întrebat pe Epstein dacă era „bine să fie liber” de arestul la domiciliu.

Citește și: Trump a păstrat tăcerea în legătură cu publicarea noii tranșe din dosarele Epstein. Referirile la România din documente

Mountbatten-Windsor şi Epstein au fost fotografiaţi împreună în Central Park din New York mai târziu în acel an. În interviul său dezastruos pentru Newsnight, difuzat în 2019, Mountbatten-Windsor a afirmat că a călătorit în SUA pentru a pune capăt prieteniei sale cu Epstein în persoană, având în vedere condamnarea acestuia.

Cu toate acestea, e-mailurile recent publicate sugerează că agentul hollywoodian Peggy Siegal a organizat o cină cu vedete în onoarea lui Mountbatten-Windsor la reşedinţa lui Epstein din New York în timpul călătoriei. Siegal i-a invitat pe regizorul Woody Allen şi pe George Stephanopoulos, gazdă de talk-show şi fost consilier principal al lui Bill Clinton.

Mountbatten-Windsor pare să fi continuat să-i trimită lui Epstein fotografii intime de familie cu fiicele sale adulte, prinţesa Beatrice şi prinţesa Eugenie.

Excluşi din cercurile regale

În 2022, Mounbatten-Windsor a plătit o despăgubire de 12 milioane de lire sterline defunctei Virginia Giuffre, care a susţinut că a fost forţată să întreţină relaţii sexuale cu el după ce a fost traficată de Epstein şi complicea acestuia, Ghislaine Maxwell, o prietenă apropiată a fostului prinţ. Mountbatten-Windsor a efectuat plata fără a-şi asuma răspunderea şi a negat întotdeauna comiterea vreunei fapte ilegale.

Cu toate acestea, el şi fosta sa soţie, Sarah Ferguson, au fost excluşi din cercurile regale din cauza deciziei lor de a menţine prietenia cu Epstein după prima sa condamnare. Epstein i-a dat lui Ferguson 15.000 de lire sterline pentru a-şi achita datoriile, iar ea l-a descris într-un e-mail ca fiind „fratele pe care şi l-a dorit întotdeauna”.

Epstein s-a sinucis într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aştepta procesul pentru noi acuzaţii de abuz sexual asupra copiilor. 

Fişierele detaliază, de asemenea, corespondenţa aparentă dintre Mountbatten-Windsor şi Maxwell. Maxwell ispăşeşte o pedeapsă de 20 de ani într-o închisoare din SUA pentru trafic sexual cu minori.

Dosarele conţin un e-mail trimis de Mountbatten-Windsor către Maxwell, scris în 2005, despre o propunere de călătorie în SUA. Mountbatten-Windsor a scris: „Sunt în mâinile tale (literalmente) până sâmbătă/duminică”. El a semnat: „Te iubesc, A xxx”.

