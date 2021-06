Profit de 315 miliarde de dolari, zero taxe, pentru filiala irlandeză a Microsoft. Profitul, comparabil cu PIB-ul Irlandei

Filială irlandeză a Microsoft a realizat un profit de 315 miliarde de dolari anul trecut, dar nu a plătit niciun impozit pe profit, deoarece este înregistrată în Insulele Bermude, care este paradis fiscal, scrie The Guardian.

Compania Microsoft Round Island One, a înregistrat anul trecut profituri egale cu aproape trei sferturi din întregul produs intern brut al Irlandei - în ciuda faptului că are zero angajați. Profiturile sale au crescut cu 10 miliarde de dolari în anul precedent și se compară cu PIB-ul Irlandei în 2020, de 437 miliarde de dolari.

Filiala, care colectează taxe de licență pentru utilizarea software-ului Microsoft protejat prin drepturi de autor din întreaga lume, a înregistrat un profit anual de 314,7 miliarde de dolari potrivit datelor depuse la Biroul de înregistrare a companiilor irlandeze.

Microsoft Round Island One spune că „nu are alți angajați decât directorii”. În declarația sa fiscală se arată: „Întrucât compania este rezidentă fiscal în Insulele Bermude, nu se impun taxe pe venit”. Bermuda nu percepe impozit pe profit.

Un purtător de cuvânt al companiei a declarat: „Microsoft operează și investește în Irlanda de peste 35 de ani și este un contribuabil, angajator și contribuitor de lungă durată la economie. Structura noastră organizațională și fiscală reflectă afacerea noastră complexă globală. Suntem pe deplin în conformitate cu toate legile și reglementările locale din țările în care operăm.”

Dezvăluirea are loc în contextul în care liderii G7 sunt aproape de a ajunge la un acord privind impozitarea profitului multinaționalelor, deschizând calea pentru un acord global. După ce Statele Unite au propus un impozit minim de 15% pe profitul companiilor valabil la nivel global, Franța, Germania și Italia au declarat că noua propunere este o bază bună pentru încheierea unui acord internațional până în iulie. Inițial, Statele Unite au propus un impozit minim de 21%.