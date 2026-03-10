Live TV

Actorul Mark Ruffalo îl laudă pe Pedro Sanchez: „Ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”

Premierul spaniol Pedro Sanchez
Premierul spaniol Pedro Sanchez. Foto: Profimedia Images

Actorul şi activistul Mark Ruffalo îl laudă pe premierul spaniol Pedro Sanchez pentru declarațiile împotriva atacurilor din Iran şi îndeamnă guvernul SUA să oprească „această nebunie”, relatează El Pais. „Toată lumea va avea de suferit”, a avertizat el.

„Este de partea bună a istoriei”, a declarat Susan Sarandon despre Sanchez în 27 februarie, în cadrul unei conferinţe de presă dinaintea ceremoniei de decernare a premiilor Goya de la Barcelona, ​​unde actriţa a primit Premiul Internaţional Goya, potrivit News.ro. 

Actriţa americană a mulţumit Spaniei pentru că este „o ţară capabilă să denunţe situaţii precum cele suferite în Gaza”.

O săptămână mai târziu, la 8 martie, colegul său Mark Ruffalo cu care nu a împărţit niciodată un platou de filmare, dar cu care împărtăşeşte un activism politic şi social public, a lăudat poziţia premierului spaniol faţă de ofensiva americană şi israeliană împotriva Iranului.

„Acest om ar trebui să conducă UE în aceste vremuri periculoase”, a comentat el pe profilul său de Threads, răspunzând la o postare cu o fotografie a lui Pedro Sanchez în care era citat premierul spaniol făcând declaraţii anti-război, după ce a refuzat să permită SUA să îi folosească bazele militare pentru atacuri asupra Iranului.

„Adevăraţii aliaţi îşi datorează reciproc sprijin în vremuri de luptă, nu obedienţă oarbă pe o cale nechibzuită. Războiul nu este răspunsul”, spunea Sanchez.

Actorul din „Spotlight” sau „Poor Things” a criticat anterior administraţia Trump și a afirmat că ţara sa trebuie să se retragă din război şi să oprească „această nebunie”.

„Hai să facem opusul a ceea ce s-a făcut în Irak! Iranul nu este o naţiune înapoiată. Subestimăm serios armata sa, societatea sa şi poporul său. Aceasta este o greşeală strategică impusă de Netanyahu, dar una care va paraliza lumea şi va provoca multă vărsare de sânge şi morţi, şi există încă motive convingătoare pentru care Statele Unite sunt atrase în ea. Întreaga lume va avea de suferit”, a spus actorul nominalizat de patru ori la Oscar.

 

